Хто допомагає рф вести війну проти України: Зеленський на Ставці заслухав доповідь розвідників
Київ • УНН
Президент України провів засідання Ставки, де обговорили ситуацію на фронті та допомогу Росії у війні. Також розглянули інвестиції партнерів в український ОПК та контрактацію для армії.
Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. Йшлося про ситуацію на фронті, хто саме допомагає росії вести загарбницьку війну проти України, а також інвестиції наших ключових партнерів в український ОПК, передає УНН.
"Провів чергову Ставку. Була доповідь Головкома Олександра Сирського щодо оперативної ситуації. Активні дії зараз по всій довжині фронту, але особливо жорстокі бої на Покровському та Курахівському напрямках. П’яту добу тривають спроби росіян прорвати нашу оборону на Курщині. Хлопці тримаються та контратакують", - повідомив Зеленський.
За його словами, "була глибока аналітика ГУР МО та СЗР щодо того, хто саме допомагає росії вести її загарбницьку війну проти України — військово, економічно, політично, відкрито та приховано — та яких кроків потрібно вжити нам, нашим партнерам, щоб послабити ці злочинні союзи".
"Була доповідь Міністерства оборони щодо контрактації на поточний та наступний періоди, зокрема з використанням партнерської допомоги, щодо інвестицій наших ключових партнерів в український ОПК", - резюмував Зеленський.
Зеленський зібрав Ставку: говорили про зброю для військ та пріоритети для ОПК08.10.24, 16:48 • 13538 переглядiв