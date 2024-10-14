Кто помогает рф вести войну против Украины: Зеленский на Ставке заслушал доклад разведчиков
Киев • УНН
Президент Украины провел заседание Ставки, где обсудили ситуацию на фронте и помощь россии в войне. Также рассмотрели инвестиции партнеров в украинский ОПК и контрактацию для армии.
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. Речь шла о ситуации на фронте, кто именно помогает россии вести захватническую войну против Украины, а также инвестиции наших ключевых партнеров в украинский ОПК, передает УНН.
"Провел очередную Ставку. Был доклад Главкома Александра Сырского по оперативной ситуации. Активные действия сейчас по всей длине фронта, но особенно жестокие бои на Покровском и Кураховском направлениях. Пятые сутки продолжаются попытки россиян прорвать нашу оборону на Курщине. Ребята держатся и контратакуют", - сообщил Зеленский.
По его словам, "была глубокая аналитика ГУР МО и СВР относительно того, кто именно помогает России вести ее захватническую войну против Украины - военно, экономически, политически, открыто и скрыто - и какие шаги нужно предпринять нам, нашим партнерам, чтобы ослабить эти преступные союзы".
"Был доклад Министерства обороны по контрактации на текущий и следующий периоды, в частности с использованием партнерской помощи, по инвестициям наших ключевых партнеров в украинский ОПК", - резюмировал Зеленский.
Зеленский собрал Ставку: говорили об оружии для войск и приоритетах для ОПК8 октября 2024, 13:48 • 13073 просмотра