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Кто помогает рф вести войну против Украины: Зеленский на Ставке заслушал доклад разведчиков

Кто помогает рф вести войну против Украины: Зеленский на Ставке заслушал доклад разведчиков

Киев  •  УНН

14 октября 2024, 14:13  •  3765 просмотра

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Президент Украины провел заседание Ставки, где обсудили ситуацию на фронте и помощь россии в войне. Также рассмотрели инвестиции партнеров в украинский ОПК и контрактацию для армии.

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. Речь шла о ситуации на фронте, кто именно помогает россии вести захватническую войну против Украины, а также инвестиции наших ключевых партнеров в украинский ОПК, передает УНН.

"Провел очередную Ставку. Был доклад Главкома Александра Сырского по оперативной ситуации. Активные действия сейчас по всей длине фронта, но особенно жестокие бои на Покровском и Кураховском направлениях. Пятые сутки продолжаются попытки россиян прорвать нашу оборону на Курщине. Ребята держатся и контратакуют", - сообщил Зеленский.

По его словам, "была глубокая аналитика ГУР МО и СВР относительно того, кто именно помогает России вести ее захватническую войну против Украины - военно, экономически, политически, открыто и скрыто - и какие шаги нужно предпринять нам, нашим партнерам, чтобы ослабить эти преступные союзы".

"Был доклад Министерства обороны по контрактации на текущий и следующий периоды, в частности с использованием партнерской помощи, по инвестициям наших ключевых партнеров в украинский ОПК", - резюмировал Зеленский.

Зеленский собрал Ставку: говорили об оружии для войск и приоритетах для ОПК8 октября 2024, 13:48 • 13073 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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