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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский собрал Ставку: говорили об оружии для войск и приоритетах для ОПК

Зеленский собрал Ставку: говорили об оружии для войск и приоритетах для ОПК

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 13:48  •  4590 просмотра

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Президент Зеленский провел совещание с руководством по обеспечению армии оружием и техникой. Определены приоритеты для ОПК на следующий год, включая ракеты, дроны и снаряды.

Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку Верховного Главнокомандующего по обеспечению Сил обороны оружием и техникой. Определены приоритеты для ОПК на следующий год, включая ракеты, дроны и снаряды, отметил во вторник Глава государства в соцсетях, пишет УНН.

Детали

«Ставка по обеспечению Сил обороны оружием и военной техникой. Доклад Главкома Александра Сырского: потребности армии до конца года и на перспективу. Доклады всех участников процесса о том, как эти потребности обеспечить: что мы приобретем, что получим от союзников, что произведем самостоятельно», - написал Зеленский.

По его словам, докладывали Премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьер по инновациям Михаил Федоров, министр обороны Рустем Умеров, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин, другие.

«Определили приоритеты для нашего ОПК на следующий год. Это, в частности, ракеты, дроны, снаряды, а также активное привлечение инвестиций от партнеров», - указал Зеленский.

Умеров: в 2025 году увеличим производство дронов, дальнобойного оружия и баллистических ракет2 октября 2024, 09:48 • 15308 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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