Зеленский собрал Ставку: говорили об оружии для войск и приоритетах для ОПК
Киев • УНН
Президент Зеленский провел совещание с руководством по обеспечению армии оружием и техникой. Определены приоритеты для ОПК на следующий год, включая ракеты, дроны и снаряды.
Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку Верховного Главнокомандующего по обеспечению Сил обороны оружием и техникой. Определены приоритеты для ОПК на следующий год, включая ракеты, дроны и снаряды, отметил во вторник Глава государства в соцсетях, пишет УНН.
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«Ставка по обеспечению Сил обороны оружием и военной техникой. Доклад Главкома Александра Сырского: потребности армии до конца года и на перспективу. Доклады всех участников процесса о том, как эти потребности обеспечить: что мы приобретем, что получим от союзников, что произведем самостоятельно», - написал Зеленский.
По его словам, докладывали Премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьер по инновациям Михаил Федоров, министр обороны Рустем Умеров, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин, другие.
«Определили приоритеты для нашего ОПК на следующий год. Это, в частности, ракеты, дроны, снаряды, а также активное привлечение инвестиций от партнеров», - указал Зеленский.
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