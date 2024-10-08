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Зеленський зібрав Ставку: говорили про зброю для військ та пріоритети для ОПК

Зеленський зібрав Ставку: говорили про зброю для військ та пріоритети для ОПК

Київ • УНН

 • 13530 перегляди

Президент Зеленський провів нараду з керівництвом щодо забезпечення армії зброєю та технікою. Визначено пріоритети для ОПК на наступний рік, включаючи ракети, дрони та снаряди.

Президент України Володимир Зеленський провів Ставку Верховного Головнокомандувача щодо забезпечення Сил оборони зброєю та технікою. Визначено пріоритети для ОПК на наступний рік, включаючи ракети, дрони та снаряди, зазначив у вівторок Глава держави у соцмережах, пише УНН.

Деталі

"Ставка щодо забезпечення Сил оборони зброєю та військовою технікою. Доповідь Головкома Олександра Сирського: потреби армії до кінця року та на перспективу. Доповіді всіх учасників процесу щодо того, як ці потреби забезпечити: що ми придбаємо, що отримаємо від союзників, що виробимо самостійно", - написав Зеленський.

З його слів, доповідали Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, віцепремʼєр з інновацій Михайло Федоров, міністр оборони Рустем Умєров, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін, інші.

"Визначили пріоритети для нашого ОПК на наступний рік. Це, зокрема, ракети, дрони, снаряди, а також активне залучення інвестицій від партнерів", - вказав Зеленський.

Умєров: у 2025 році збільшимо виробництво дронів, далекобійної зброї та балістичних ракет02.10.24, 12:48 • 15724 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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