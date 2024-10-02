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Умєров: у 2025 році збільшимо виробництво дронів, далекобійної зброї та балістичних ракет

Умєров: у 2025 році збільшимо виробництво дронів, далекобійної зброї та балістичних ракет

Київ • УНН

 • 15724 перегляди

Міністр оборони України анонсував збільшення виробництва дронів, далекобійної зброї та балістичних ракет у 2025 році. Україна інвестувала $4 млрд у розвиток оборонної промисловості та планує збільшити фінансування.

Україна продовжує зміцнювати свою обороноздатність завдяки інноваціям та підтримці міжнародних партнерів. Про це на форумі DFNC2 заявив міністр оборони України Рустем Умєров, анонсувавши збільшення у 2025 році власного виробництва дронів, далекобійної зброї та балістичних ракет, про що повідомили у Міноборони, пише УНН.

Деталі

"У 2025 році збільшимо власне виробництво дронів, далекобійної зброї та балістичних ракет", - процитували Умєрова у Міноборони.

"Ми вже інвестували 4 мільярди доларів у розвиток української промисловості, а наступного року плануємо збільшити фінансування. Наш пріоритет - розробка вітчизняних дронів та далекобійної зброї, включно з балістичними ракетами", - наголосив Умєров.

Міністр підкреслив, що Міноборони активно працює над залученням іноземних партнерів до створення спільних підприємств для розвитку оборонної індустрії. Важливими елементами співпраці, як вказано, є укладення багаторічних контрактів на виробництво, постачання та технічне обслуговування озброєння, що дозволить задовольняти потреби українських Сил оборони на довгострокову перспективу.

"Український ОПК значно наростив свої спроможності завдяки підтримці наших союзників та минулорічним домовленостям, укладеним на цьому ж форумі. Сьогоднішні нові угоди та партнерства - це підтвердження того, що ми на правильному шляху до перемоги", - заявив очільник Мінстратегпрому Герман Сметанін.

Участь у цьогорічному форумі, як зазначається, взяли понад 280 компаній. Під час заходу, за даними Міноборони, були укладені нові важливі угоди, які посилять оборонні можливості України.

Зеленський зустрівся з керівниками провідних оборонних компаній світу: обговорили розширення співпраці02.10.24, 11:27 • 40995 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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