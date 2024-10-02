Зеленський зустрівся з керівниками провідних оборонних компаній світу: обговорили розширення співпраці

Президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч із керівниками й топменеджерами оборонних компаній країн-партнерів. Як вказали в Офісі Президента, це відбулося у межах другого Міжнародного форуму оборонних індустрій (DFNC2), пише УНН.

Змістовна зустріч із керівниками й топменеджерами провідних оборонних компаній світу в межах другого Міжнародного форуму оборонних індустрій. Цей масштабний захід об’єднав понад 30 країн, майже 300 компаній і сотні учасників. Обговорили розширення співпраці для зміцнення нашого оборонного сектору. З початку повномасштабного вторгнення оборонне виробництво України значно збільшилося. Нам потрібен іноземний досвід, доступ до ланцюгів постачання та технологій для подальшого зростання - написав Зеленський у соцмережах.

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Президент, як зазначили в ОП, подякував країнам, що їх представляють ці виробники, та працівникам підприємств за підтримку українців, а також компаніям, які вже почали роботу в Україні й відкрили свої офіси.

"Дуже раді бачити вас в Україні. Ми розраховуємо на більшу підтримку, тому що, на жаль, війна не припинилася. І ми вдячні за все, що можемо зробити разом сьогодні та в майбутньому. Ми розраховуємо на наше партнерство не лише під час війни", - зазначив Зеленський.

Основна тема розмови, як вказали в ОП, - розширення співпраці для посилення виробничих можливостей оборонного сектору України.

За словами Президента, після першого форуму оборонних індустрій уже є важливі результати. Зокрема, щодо технічного обслуговування легких гармат, локалізації виробництва штурмових гвинтівок і створення потужностей для виробництва боєприпасів до стрілецької зброї, повідомили в ОП.

За даними ОП, на заході були присутні представники BAE Systems, KNDS, MBDA, D&M Holding Company, Amentum Services, Inc., AeroVironment, Inc., Kongsberg Defence & Aerospace, Romarm, CZ Colt Group, Quantum Systems, Hellenic Defence Systems, DI Danish Defence & Security Industries Association.

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