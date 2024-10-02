Зеленский встретился с руководителями ведущих оборонных компаний мира: обсудили расширение сотрудничества
Киев • УНН
Президент Украины обсудил расширение сотрудничества для укрепления оборонного сектора на втором Международном форуме оборонных индустрий. Мероприятие объединило более 30 стран и почти 300 компаний.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о встрече с руководителями и топ-менеджерами оборонных компаний стран-партнеров. Как указали в Офисе Президента, это произошло в рамках второго Международного форума оборонных индустрий (DFNC2), пишет УНН.
Содержательная встреча с руководителями и топ-менеджерами ведущих оборонных компаний мира в рамках второго Международного форума оборонных индустрий. Это масштабное мероприятие объединило более 30 стран, почти 300 компаний и сотни участников. Обсудили расширение сотрудничества для укрепления нашего оборонного сектора. С начала полномасштабного вторжения оборонное производство Украины значительно увеличилось. Нам нужен иностранный опыт, доступ к цепочкам поставок и технологиям для дальнейшего роста
Детали
Президент, как отметили в ОП, поблагодарил страны, которые представляют эти производители, и работников предприятий за поддержку украинцев, а также компании, которые уже начали работу в Украине и открыли свои офисы.
"Очень рады видеть вас в Украине. Мы рассчитываем на большую поддержку, потому что, к сожалению, война не прекратилась. И мы благодарны за все, что можем сделать вместе сегодня и в будущем. Мы рассчитываем на наше партнерство не только во время войны", - отметил Зеленский.
Основная тема разговора, как указали в ОП, - расширение сотрудничества для усиления производственных возможностей оборонного сектора Украины.
По словам Президента, после первого форума оборонных индустрий уже есть важные результаты. В частности, по техническому обслуживанию легких пушек, локализации производства штурмовых винтовок и созданию мощностей для производства боеприпасов к стрелковому оружию, сообщили в ОП.
По данным ОП, на мероприятии присутствовали представители BAE Systems, KNDS, MBDA, D&M Holding Company, Amentum Services, Inc, AeroVironment, Inc., Kongsberg Defence & Aerospace, Romarm, CZ Colt Group, Quantum Systems, Hellenic Defence Systems, DI Danish Defence & Security Industries Association.
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