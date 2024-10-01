Україна може і буде створювати найкращі зразки зброї - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що Україна на шляху до лідерства в оборонній індустрії Європи. Він підкреслив, що країна може створювати найкращі зразки зброї та стане глобальним донором безпеки.
Президент України Володимир Зеленський заявив, якщо колись українська оборонка мала безпорадний вигляд, то зараз – це галузь, яка на шляху до лідерства щонайменше у Європі. Україна може й буде створювати найкращі зразки зброї. Про це Зеленський заявив на другому Міжнародному форумі оборонних індустрій, передає УНН.
"Якщо колись, роки тому, українська оборонка мала, на жаль, безпорадний вигляд, то зараз – це галузь, яка на шляху до лідерства щонайменше у Європі. Зараз це індустрії, якими Україна може знову по праву пишатися. Завдяки оборонним індустріям Україні належить стати одним із ключових глобальних донорів безпеки й дуже сильним гравцем на глобальному ринку зброї та оборонних технологій. Кожен, хто буде з нами, хто буде з Україною, я впевнений, виграє. І зараз, коли ми презентуємо партнерам План перемоги України, ми спираємося на досвід української сміливості – на силу наших воїнів, передусім на стійкість нашого народу, і рівною мірою – на абсолютно практичну, доведену результатами українську амбіцію – на те, що Україна може й буде створювати найкращі зразки зброї", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що Україна гарантує кожному з наших партнерів, що цю нову силу країна використовує для зміцнення глобальної стабільності.
"Світ з Україною – вільною та сильною Україною – значно безпечніший. Зараз практично кожен візит до наших країн-партнерів, майже кожні перемовини з партнерами, з лідерами та іншими представниками держав світу, а також безпосереднє спілкування з оборонними компаніями – усе це приносить Україні більше інвестицій в оборонну сферу, більше нових технологій і більше, відповідно, виробничих можливостей. Так буде й надалі. Сьогодні в межах форуму будуть укладені чергові угоди, будуть підписані важливі документи. Це компанії, які зайдуть працювати до нас, в Україну. Це локалізація в Україні. Це обмін ідеями та розширення нашого спільного досвіду. Не буває суверенітету держави без здатності оборонятися. А ця здатність народжується саме в такій роботі, як ваша, – роботі в оборонних індустріях", - додав Зеленський.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може щорічно виробляти до 4 млн дронів, а також щомісячно по 15, а іноді і 20 САУ "Богдана". Також Президент заявив про успішні льотні випробування нової балістичної ракети та створення нової ремонтної бази, з якої вже зійшла перша відремонтована в Україні БМП "Мардер".