Україна може і буде створювати найкращі зразки зброї - Зеленський

ukenru
10:16 • 14174 перегляди

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Ексклюзив
09:27 • 36974 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 116039 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 159989 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 227883 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 157137 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 136124 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 127533 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 181195 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 77185 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.7 м/с
82 %
749 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

25 березня, 01:10 • 101060 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

25 березня, 01:26 • 101132 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

25 березня, 01:55 • 96326 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 91832 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

08:43 • 66843 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 91832 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 227895 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 181201 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 213150 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 545030 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
OpenAI заявила, що тепер з її голосовим ШІ-помічником стало зручніше спілкуватися

OpenAI заявила, що тепер з її голосовим ШІ-помічником стало зручніше спілкуватися

10:45 • 6 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 1109 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 3552 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 13184 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 28195 перегляди
Актуальне
Україна може і буде створювати найкращі зразки зброї - Зеленський

Україна може і буде створювати найкращі зразки зброї - Зеленський

Київ • УНН

 • 23343 перегляди

Президент Зеленський заявив, що Україна на шляху до лідерства в оборонній індустрії Європи. Він підкреслив, що країна може створювати найкращі зразки зброї та стане глобальним донором безпеки.

Президент України Володимир Зеленський заявив, якщо колись українська оборонка мала безпорадний вигляд, то зараз – це галузь, яка на шляху до лідерства щонайменше у Європі. Україна може й буде створювати найкращі зразки зброї. Про це Зеленський заявив на другому Міжнародному форумі оборонних індустрій, передає УНН.

"Якщо колись, роки тому, українська оборонка мала, на жаль, безпорадний вигляд, то зараз – це галузь, яка на шляху до лідерства щонайменше у Європі. Зараз це індустрії, якими Україна може знову по праву пишатися. Завдяки оборонним індустріям Україні належить стати одним із ключових глобальних донорів безпеки й дуже сильним гравцем на глобальному ринку зброї та оборонних технологій. Кожен, хто буде з нами, хто буде з Україною, я впевнений, виграє. І зараз, коли ми презентуємо партнерам План перемоги України, ми спираємося на досвід української сміливості – на силу наших воїнів, передусім на стійкість нашого народу, і рівною мірою – на абсолютно практичну, доведену результатами українську амбіцію – на те, що Україна може й буде створювати найкращі зразки зброї", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україна гарантує кожному з наших партнерів, що цю нову силу країна використовує для зміцнення глобальної стабільності.

"Світ з Україною – вільною та сильною Україною – значно безпечніший. Зараз практично кожен візит до наших країн-партнерів, майже кожні перемовини з партнерами, з лідерами та іншими представниками держав світу, а також безпосереднє спілкування з оборонними компаніями – усе це приносить Україні більше інвестицій в оборонну сферу, більше нових технологій і більше, відповідно, виробничих можливостей. Так буде й надалі. Сьогодні в межах форуму будуть укладені чергові угоди, будуть підписані важливі документи. Це компанії, які зайдуть працювати до нас, в Україну. Це локалізація в Україні. Це обмін ідеями та розширення нашого спільного досвіду. Не буває суверенітету держави без здатності оборонятися. А ця здатність народжується саме в такій роботі, як ваша, – роботі в оборонних індустріях", - додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може щорічно виробляти до 4 млн дронів, а також щомісячно по 15, а іноді і 20 САУ "Богдана". Також Президент заявив про успішні льотні випробування нової балістичної ракети та створення нової ремонтної бази, з якої вже зійшла перша відремонтована в Україні БМП "Мардер".

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітикаТехнології
marder-boiova-mashyna-pikhotyМардер (бойова машина піхоти)
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.82
Bitcoin
$87,252.00
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.24
Золото
$3,055.66
Ethereum
$2,070.07