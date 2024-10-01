Україна може і буде створювати найкращі зразки зброї - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, якщо колись українська оборонка мала безпорадний вигляд, то зараз – це галузь, яка на шляху до лідерства щонайменше у Європі. Україна може й буде створювати найкращі зразки зброї. Про це Зеленський заявив на другому Міжнародному форумі оборонних індустрій, передає УНН.

"Якщо колись, роки тому, українська оборонка мала, на жаль, безпорадний вигляд, то зараз – це галузь, яка на шляху до лідерства щонайменше у Європі. Зараз це індустрії, якими Україна може знову по праву пишатися. Завдяки оборонним індустріям Україні належить стати одним із ключових глобальних донорів безпеки й дуже сильним гравцем на глобальному ринку зброї та оборонних технологій. Кожен, хто буде з нами, хто буде з Україною, я впевнений, виграє. І зараз, коли ми презентуємо партнерам План перемоги України, ми спираємося на досвід української сміливості – на силу наших воїнів, передусім на стійкість нашого народу, і рівною мірою – на абсолютно практичну, доведену результатами українську амбіцію – на те, що Україна може й буде створювати найкращі зразки зброї", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україна гарантує кожному з наших партнерів, що цю нову силу країна використовує для зміцнення глобальної стабільності.

"Світ з Україною – вільною та сильною Україною – значно безпечніший. Зараз практично кожен візит до наших країн-партнерів, майже кожні перемовини з партнерами, з лідерами та іншими представниками держав світу, а також безпосереднє спілкування з оборонними компаніями – усе це приносить Україні більше інвестицій в оборонну сферу, більше нових технологій і більше, відповідно, виробничих можливостей. Так буде й надалі. Сьогодні в межах форуму будуть укладені чергові угоди, будуть підписані важливі документи. Це компанії, які зайдуть працювати до нас, в Україну. Це локалізація в Україні. Це обмін ідеями та розширення нашого спільного досвіду. Не буває суверенітету держави без здатності оборонятися. А ця здатність народжується саме в такій роботі, як ваша, – роботі в оборонних індустріях", - додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може щорічно виробляти до 4 млн дронів, а також щомісячно по 15, а іноді і 20 САУ "Богдана". Також Президент заявив про успішні льотні випробування нової балістичної ракети та створення нової ремонтної бази, з якої вже зійшла перша відремонтована в Україні БМП "Мардер".