Україна може щорічно виробляти до 4 млн дронів - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може щорічно виробляти до 4 млн дронів, а також щомісячно по 15, а іноді і 20 САУ "Богдана". Також Президент заявив про успішні льотні випробування нової балістичної ракети та створення нової ремонтної бази, з якої вже зійшла перша відремонтована в Україні БМП "Мардер". Про це Зеленський заявив на другому Міжнародному форумі оборонних індустрій, передає УНН.

"У надзвичайно важких умовах повномасштабної війни, під постійними російськими ударами українці змогли побудувати фактично нову оборонну промисловість. Сьогодні кожен може бачити цю нашу нову українську спроможність. Лише за перше півріччя цього року в Україні виробили у 25 разів більше боєприпасів для артилерії та мінометів, ніж за весь 22-й рік. Загальна кількість дронів, які ми зараз в Україні здатні виробляти щорічно – 4 мільйони, і вже більш ніж півтора мільйона законтрактовано. Вже застосовуємо абсолютно новий клас української зброї – далекобійну ракету-дрон "Паляниця". Працюють і інші види наших далекобійних дронів", - сказав Зеленський.

Україна вперше застосувала нову українську ракету-дрон "Паляниця" - Зеленський

Президент також розповів, що на захисті України працюють морські дрони, а також про успішні льотні випробування нової балістичної ракети.

"Кожен може побачити, як спрацьовують і наші "Нептуни". Робимо артилерію – ми робимо наші "Богдани", півтора десятка щомісячно, буває 20. В Україні створили нову ремонтну базу для нашої техніки, і зокрема в червні цього року вже зійшла з конвеєра перша відремонтована в Україні БМП "Мардер". Працюємо над тим, щоб ми могли в Україні на сто відсотків забезпечувати все необхідне для наших "Бредлі" та інших видів техніки, яка допомагає нашим воїнам тримати фронт і виконувати життєво важливі завдання для всієї держави. І все, про що було сказано зараз, – це лише частина нового українського оборонного комплексу, частина наших можливостей, того, що вже працює на Українську державу і наш захист, захист того, що ще може запрацювати", - додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі Україна виготовляє те, що раніше не виготовляла, а саме снаряди калібру 155 мм, далекобійні та морські дрони. Також в Україні створюється основа для використання західної бронетехніки та розвивається ракетна програма.