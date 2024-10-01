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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина может ежегодно производить до 4 млн дронов - Зеленский

Украина может ежегодно производить до 4 млн дронов - Зеленский

Киев  •  УНН

1 октября 2024, 17:30  •  8480 просмотра

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Президент заявил о значительном увеличении производства оружия в Украине. В частности, ежегодно могут изготавливать 4 млн дронов и до 20 САУ "Богдана" ежемесячно, а также успешно испытали новую баллистическую ракету.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может ежегодно производить до 4 млн дронов, а также ежемесячно по 15, а иногда и 20 САУ "Богдана". Также Президент заявил об успешных летных испытаниях новой баллистической ракеты и создании новой ремонтной базы, с которой уже сошла первая отремонтированная в Украине БМП "Мардер". Об этом Зеленский заявил на втором Международном форуме оборонных индустрий, передает УНН.

"В чрезвычайно тяжелых условиях полномасштабной войны, под постоянными российскими ударами украинцы смогли построить фактически новую оборонную промышленность. Сегодня каждый может видеть эту нашу новую украинскую способность. Только за первое полугодие этого года в Украине произвели в 25 раз больше боеприпасов для артиллерии и минометов, чем за весь 22-й год. Общее количество дронов, которые мы сейчас в Украине способны производить ежегодно - 4 миллиона, и уже более чем полтора миллиона законтрактовано. Уже применяем совершенно новый класс украинского оружия - дальнобойную ракету-дрон "Паляница". Работают и другие виды наших дальнобойных дронов", - сказал Зеленский.

Украина впервые применила новую украинскую ракету-дрон "Паляниця" - Зеленский24 августа 2024, 09:18 • 26164 просмотра

Президент также рассказал, что на защите Украины работают морские дроны, а также об успешных летных испытаниях новой баллистической ракеты.

"Каждый может увидеть, как срабатывают и наши "Нептуны". Делаем артиллерию - мы делаем наши "Богданы", полтора десятка ежемесячно, бывает 20. В Украине создали новую ремонтную базу для нашей техники, и в частности в июне этого года уже сошла с конвейера первая отремонтированная в Украине БМП "Мардер". Работаем над тем, чтобы мы могли в Украине на сто процентов обеспечивать все необходимое для наших "Брэдли" и других видов техники, которая помогает нашим воинам держать фронт и выполнять жизненно важные задачи для всего государства. И все, о чем было сказано сейчас, - это лишь часть нового украинского оборонного комплекса, часть наших возможностей, того, что уже работает на Украинское государство и нашу защиту, защита того, что еще может заработать", - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас Украина производит то, что раньше не производила, а именно снаряды калибра 155 мм, дальнобойные и морские дроны. Также в Украине создается основа для использования западной бронетехники и развивается ракетная программа.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаполитикаТехнологии
r-360-neptunR-360 Нептун
marder-boevaya-mashina-pekhotiMarder (боевая машина пехоты)
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина