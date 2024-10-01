Зеленський заявив, що в Україні створюють нову основу під використання західної бронетехніки

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі Україна виготовляє те, що раніше не виготовляла, а саме снаряди калібру 155 мм, далекобійні та морські дрони. Також в Україні створюється основа для використання західної бронетехніки та розвивається ракетна програма. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

"Сьогодні в Києві працював вже другий форум оборонних індустрій. Представники більш ніж 30 країн, майже 300 компаній українських та передових іноземних. Для України це абсолютно принципово, що постійно зростає інтерес не лише держав партнерів, а й оборонних компаній світу до співпраці з нами, з нашою оборонною сферою. Частину домовленостей вже реалізовано. І по інвестиціях в оборонне виробництво в Україні, і по локалізації. Ще більше на етапі підготовки. Україна вже робить речі, яких раніше в нас не було - це 155 калібр, наші далекобійні дрони, наші морські дрони. Створюємо нову основу під використання західної бронетехніки. Це і ремонт, і обслуговування. Хороші речі робляться і для розвитку нашої ракетної програми", - сказав Зеленський.

Президент додав, що наразі дуже важливо прискорювати виробництво.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про значне зростання виробництва зброї в Україні. Кожен другий боєприпас у зоні бойових дій - український, а до кінця року планується виготовити 1,5 млн дронів.