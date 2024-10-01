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Шмигаль: у 2023 році виробництво зброї в Україні зросло втричі, кожен другий боєприпас у зоні бойових дій - український

Шмигаль: у 2023 році виробництво зброї в Україні зросло втричі, кожен другий боєприпас у зоні бойових дій - український

Київ • УНН

 • 14930 перегляди

Прем'єр-міністр Шмигаль заявив про значне зростання виробництва зброї в Україні. Кожен другий боєприпас у зоні бойових дій - український, а до кінця року планується виготовити 1,5 млн дронів.

Україна щодня працює з партнерами над збільшення поставок зброї і посиленням розвитку власного оборонно-промислового комплексу, у 2023 році виробництво зброї в Україні зросло втричі, кожен другий боєприпас у зоні бойових дій - український, заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Ще один напрямок підтримки нашого війська - це збільшення кількості зброї та техніки, яку мають захисники України. Щодня працюємо з партнерами над збільшення поставок зброї і посилюємо розвиток власного оборонно-промислового комплексу. У 2023 році виробництво зброї в Україні зросло втричі. Кожен другий боєприпас у зоні бойових дій - український. До кінця року виготовимо 1,5 млн дронів

- сказав Шмигаль.

Нагадаємо

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що 95% дронів для ЗСУ виробляються в Україні. Виробництво зростає, близько 300 компаній займаються виготовленням різних типів дронів, включаючи FPV та розвідувальні.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаЕкономіка
mykhailo-fedorovМихайло Федоров
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
ukrainaУкраїна
denys-shmyhalДенис Шмигаль

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