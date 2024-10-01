Шмигаль: у 2023 році виробництво зброї в Україні зросло втричі, кожен другий боєприпас у зоні бойових дій - український
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Шмигаль заявив про значне зростання виробництва зброї в Україні. Кожен другий боєприпас у зоні бойових дій - український, а до кінця року планується виготовити 1,5 млн дронів.
Україна щодня працює з партнерами над збільшення поставок зброї і посиленням розвитку власного оборонно-промислового комплексу, у 2023 році виробництво зброї в Україні зросло втричі, кожен другий боєприпас у зоні бойових дій - український, заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.
Ще один напрямок підтримки нашого війська - це збільшення кількості зброї та техніки, яку мають захисники України. Щодня працюємо з партнерами над збільшення поставок зброї і посилюємо розвиток власного оборонно-промислового комплексу. У 2023 році виробництво зброї в Україні зросло втричі. Кожен другий боєприпас у зоні бойових дій - український. До кінця року виготовимо 1,5 млн дронів
Нагадаємо
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що 95% дронів для ЗСУ виробляються в Україні. Виробництво зростає, близько 300 компаній займаються виготовленням різних типів дронів, включаючи FPV та розвідувальні.