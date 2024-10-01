Шмыгаль: в 2023 году производство оружия в Украине выросло втрое, каждый второй боеприпас в зоне боевых действий - украинский

Украина ежедневно работает с партнерами над увеличением поставок оружия и усилением развития собственного оборонно-промышленного комплекса, в 2023 году производство оружия в Украине выросло втрое, каждый второй боеприпас в зоне боевых действий - украинский, заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Еще одно направление поддержки нашего войска - это увеличение количества оружия и техники, которую имеют защитники Украины. Ежедневно работаем с партнерами над увеличением поставок оружия и усиливаем развитие собственного оборонно-промышленного комплекса. В 2023 году производство оружия в Украине выросло втрое. Каждый второй боеприпас в зоне боевых действий - украинский. До конца года изготовим 1,5 млн дронов - сказал Шмыгаль.

Напомним

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что 95% дронов для ВСУ производятся в Украине. Производство растет, около 300 компаний занимаются изготовлением различных типов дронов, включая FPV и разведывательные.