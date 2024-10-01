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Шмыгаль: в 2023 году производство оружия в Украине выросло втрое, каждый второй боеприпас в зоне боевых действий - украинский

Киев  •  УНН

1 октября 2024, 11:34  •  5111 просмотра

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Премьер-министр Шмыгаль заявил о значительном росте производства оружия в Украине. Каждый второй боеприпас в зоне боевых действий - украинский, а до конца года планируется изготовить 1,5 млн дронов.

Украина ежедневно работает с партнерами над увеличением поставок оружия и усилением развития собственного оборонно-промышленного комплекса, в 2023 году производство оружия в Украине выросло втрое, каждый второй боеприпас в зоне боевых действий - украинский, заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Еще одно направление поддержки нашего войска - это увеличение количества оружия и техники, которую имеют защитники Украины. Ежедневно работаем с партнерами над увеличением поставок оружия и усиливаем развитие собственного оборонно-промышленного комплекса. В 2023 году производство оружия в Украине выросло втрое. Каждый второй боеприпас в зоне боевых действий - украинский. До конца года изготовим 1,5 млн дронов

- сказал Шмыгаль.

Напомним

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что 95% дронов для ВСУ производятся в Украине. Производство растет, около 300 компаний занимаются изготовлением различных типов дронов, включая FPV и разведывательные.

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаЭкономика
mykhailo-fedorovМихаил Федоров
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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denys-shmyhalДенис Шмыгаль