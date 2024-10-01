Зеленский заявил, что в Украине создают новую основу под использование западной бронетехники

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас Украина производит то, что раньше не производила, а именно снаряды калибра 155 мм, дальнобойные и морские дроны. Также в Украине создается основа для использования западной бронетехники и развивается ракетная программа. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

"Сегодня в Киеве работал уже второй форум оборонных индустрий. Представители более чем 30 стран, почти 300 компаний украинских и передовых иностранных. Для Украины это абсолютно принципиально, что постоянно растет интерес не только государств партнеров, но и оборонных компаний мира к сотрудничеству с нами, с нашей оборонной сферой. Часть договоренностей уже реализована. И по инвестициям в оборонное производство в Украине, и по локализации. Еще больше на этапе подготовки. Украина уже делает вещи, которых раньше у нас не было - это 155 калибр, наши дальнобойные дроны, наши морские дроны. Создаем новую основу под использование западной бронетехники. Это и ремонт, и обслуживание. Хорошие вещи делаются и для развития нашей ракетной программы", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что сейчас очень важно ускорять производство.

Напомним

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о значительном росте производства оружия в Украине. Каждый второй боеприпас в зоне боевых действий - украинский, а до конца года планируется изготовить 1,5 млн дронов.