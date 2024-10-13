россия планирует привлечь военных КНДР для охраны своих границ - Центр противодействия дезинформации
Киев • УНН
Россия стремится привлечь военных из Северной Кореи для охраны своих границ из-за низких результатов срочников в боях против Украины. Это заявление руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО.
россия стремится привлечь военных из Северной Кореи к охране своих границ, поскольку срочники показали низкие результаты в реальных боях против Украины. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, передает УНН.
Детали
История о подготовке врагом военных КНДР - это история о попытке в будущем поставить корейцев охранять границу РФ в подкрепление пограничникам и отдельным срочникам
По его словам, россия увидела в Курской области, что фсб, которому подчинены пограничники, а также срочники не способны воевать качественно.
Условно, путин хочет, чтобы в плен если что попадали корейцы
Напомним,
В Центре противодействия дезинформации заявили, что северная корея отправила инженерные подразделения в Украину для контроля за использованием своего оружия российской армией.