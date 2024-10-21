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40 військових КНДР переміщені для залучення до штурму на курщині - джерела

Київ • УНН

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40 північнокорейських військових переміщені у льговський район курської області. Раніше 18 з них намагалися втекти, але були затримані росіянами.

40 військових КНДР переміщені для залучення до штурму на курщині - джерела

Наразі усі 40 військовослужбовців КНДР, які перебували на позиціях у хомутовському районі рф, переміщені у льговський район курської області для подальшого задіяння у штурмових діях на курщині. Про це журналісту УНН повідомили джерела в Головному управлінні розвідки.

Деталі

"18 військовослужбовців Північної Кореї, які здійснили спробу втечі з позицій російських окупаційних військ у курській області, були затримані росіянами в комаричському районі брянської області", - повідомив співрозмовник.

Як повідомляють джерела, близько 40 військових інструкторів з Північної Кореї разом з пів сотнею російських окупантів перебували на позиціях в лісі в районі колячек хомутовського району курської області.

"Встановлено, що північнокорейці здійснювали навчання військовослужбовців зс рф з використання повітряних куль у військових цілях. Натомість військовослужбовці зс рф навчали представників Північної Кореї веденню сучасного піхотного бою з використанням досвіду так званої "сво"", - повідомило джерело.

Співрозмовник УНН зазначає, що після закінчення курсу навчання військовослужбовців Північної Кореї було залишено в лісовому масиві в районі колячек хомутовського району на декілька днів без продуктів харчування та без вказівок щодо подальших планів та намірів. 14 жовтня частина північнокорейців вирішили самовільно покинути позиції з метою пошуку командування зс рф.

За дві доби, 16 жовтня, зниклі з позицій військовослужбовці були знайдені та затримані російськими окупантами. Відстань від місця втечі становила близько 60 кілометрів.

Як повідомляють джерела, наразі "усі 40 військовослужбовців КНДР, які перебували на позиціях у хомутовському районі, переміщені у льговський район курської області для подальшого задіяння у штурмових діях на курщині".

Радбез ООН сьогодні збереться на засідання: обговорять підтримку КНДР росії у війні проти України21.10.24, 08:52 • 14315 переглядiв

Доповнення

Раніше голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко повідомляв, що північнокорейських військових, ймовірно, першочергово перекинуть на курщину.

Як повідомляли джерела, рф готує військових з КНДР до війни проти України на чотирьох полігонах. 

Міністрів закордонних справ Андрій Сибіга заявляв, що йдеться не про найманців з Північної Кореї, а про повноцінні військові підрозділи, регулярні війська КНДР для залучення до війни проти України.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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