Радбез ООН сьогодні збереться на засідання: обговорять підтримку КНДР росії у війні проти України
Київ • УНН
Рада безпеки ООН збереться для обговорення ситуації в Україні та військової підтримки рф. Очікується засудження атак на цивільну інфраструктуру та обговорення Плану перемоги Зеленського.
Сьогодні, 21 жовтня, Рада безпеки ООН збереться для обговорення ситуації в Україні та військової підтримки рф з боку Північної Кореї, Ірану, а також Китаю. Про це УНН повідомляє із посиланням на Security Council Report.
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Очікується, що члени Радбезу засудять триваючі напади росії на цивільну інфраструктуру в Україні, зокрема, нещодавні удари по цивільних суднах у Чорному морі.
Члени Ради безпеки ООН також, як повідомляється, можуть висловити занепокоєння у зв'язку з постачання росії зброї та супутніх матеріалів із КНДР, Ірану та Китаю.
Очікується, що Радбез, серед іншого, обговорить План перемоги, представлений Президентом України Володимиром Зеленським.
Доповнення
24 вересня на засіданні Радбезу ООН США звинуватили Китай у постачанні росії "верстатів, мікроелектроніки та інших предметів", використовуваних для підтримки військових дій росії. 17 жовтня США запровадили санкції проти кількох китайських компаній за "пряму розробку і виробництво комплексних систем озброєнь у партнерстві з російськими фірмами".
Офіційний представник МЗС Китаю Мао Нін відкинув ці звинувачення, наголосивши, що Китай нібито "суворо контролює експорт товарів подвійного призначення, включно з безпілотниками, і виступає проти використання цивільних безпілотників у військових цілях".
16 жовтня Зеленський повідомляв, що українська розвідка фіксує не лише передачу зброї з Північної Кореї до росії, а й передачу людей.
17 жовтня Президент Зеленський заявив, що Північна Корея готує контингент для того, щоб вони воювали проти України. Є намір підготувати 10 тис. солдатів.