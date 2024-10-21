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Совбез ООН сегодня соберется на заседание: обсудят поддержку КНДР россии в войне против Украины

Киев  •  УНН

21 октября 2024, 05:52  •  6498 просмотра

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Совет безопасности ООН соберется для обсуждения ситуации в Украине и военной поддержки рф. Ожидается осуждение атак на гражданскую инфраструктуру и обсуждение Плана победы Зеленского.

Сегодня, 21 октября, Совет безопасности ООН  соберется для обсуждения ситуации в Украине и военной поддержки рф со стороны Северной Кореи, Ирана, а также Китая.  Об этом УНН сообщает со ссылкой на Security Council Report. 

Детали 

Ожидается, что  члены Совбеза осудят продолжающиеся нападения россии на гражданскую инфраструктуру в Украине, в частности, недавние удары по гражданским судам в Черном море. 

Члены Совета безопасности ООН также, как сообщается, могут выразить обеспокоенность в связи с поставками россии оружия и сопутствующих материалов из КНДР, Ирана и Китая. 

Ожидается, что Совбез, среди прочего, обсудит План победы, представленный Президентом Украины Владимиром Зеленским. 

Дополнение

24 сентября на заседании Совбеза ООН США обвинили Китай в поставках россии "станков, микроэлектроники и других предметов", используемых для поддержки военных действий россии. 17 октября США ввели санкции против нескольких китайских компаний за "прямую разработку и производство комплексных систем вооружений в партнерстве с российскими фирмами".

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин отверг эти обвинения, подчеркнув, что Китай якобы "строго контролирует экспорт товаров двойного назначения, включая беспилотники, и выступает против использования гражданских беспилотников в военных целях".

16 октября Зеленский сообщал, что украинская разведка фиксирует не только передачу оружия из Северной Кореи в россию, но и передачу людей.

17 октября Президент Зеленский заявил, что Северная Корея готовит контингент для того, чтобы они воевали против Украины. Есть намерение подготовить 10 тыс. солдат. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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