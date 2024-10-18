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рф готує військових з КНДР до війни проти України на чотирьох полігонах - джерела

Київ • УНН

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росія готує близько 11 тис. північнокорейських солдатів для участі у війні проти України на чотирьох полігонах. Підготовка відбувається у Хабаровську, Усурійську, Благовєщенську та Владивостоку.

рф готує військових з КНДР до війни проти України на чотирьох полігонах - джерела

Російська армія готує близько 11 тис. північнокорейських солдатів для участі в бойових діях проти України на чотирьох полігонах. Про це УНН повідомили власні джерела.

Співрозмовник УНН повідомив, що росія готує близько 11 тис. північнокорейських солдатів для залучення їх у війну рф проти України на чотирьох полігонах.

 Йдеться про полігони в таких містах, як Хабаровськ, Усурійськ, Благовєщенськ, Владивосток

- сказав співрозмовник.

Доповнення

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців проходять підготовку на сході росії, щоб воювати в Україні.

Міністрі закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що мова йде не про найманців з Північної Кореї, а про повноцінні військові підрозділи, регулярні війська КНДР для залучення до війни проти України.

Президент Зеленський заявляв, що КНДР готує контингент для війни проти України й він говорив про це з США.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна
Міністерство оборони України
Головне управління розвідки України
Північна Корея
Кирило Буданов
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