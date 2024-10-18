рф готує військових з КНДР до війни проти України на чотирьох полігонах - джерела
Київ • УНН
росія готує близько 11 тис. північнокорейських солдатів для участі у війні проти України на чотирьох полігонах. Підготовка відбувається у Хабаровську, Усурійську, Благовєщенську та Владивостоку.
Російська армія готує близько 11 тис. північнокорейських солдатів для участі в бойових діях проти України на чотирьох полігонах. Про це УНН повідомили власні джерела.
Співрозмовник УНН повідомив, що росія готує близько 11 тис. північнокорейських солдатів для залучення їх у війну рф проти України на чотирьох полігонах.
Йдеться про полігони в таких містах, як Хабаровськ, Усурійськ, Благовєщенськ, Владивосток
Доповнення
Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців проходять підготовку на сході росії, щоб воювати в Україні.
Міністрі закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що мова йде не про найманців з Північної Кореї, а про повноцінні військові підрозділи, регулярні війська КНДР для залучення до війни проти України.
Президент Зеленський заявляв, що КНДР готує контингент для війни проти України й він говорив про це з США.