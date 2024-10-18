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Буданов: 11 тисяч північнокорейських військових готуються воювати в Україні з 1 листопада

Київ • УНН

 • 13389 перегляди

Кирило Буданов заявив, що 11 тисяч північнокорейських піхотинців проходять підготовку на сході росії для війни в Україні. Перший загін із 2600 солдатів вирушить до курської області 1 листопада.

Буданов: 11 тисяч північнокорейських військових готуються воювати в Україні з 1 листопада

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців проходять підготовку на сході росії, щоб воювати в Україні. Про це він розповів у коментарі виданню The War Zone, передає УНН

"Вони будуть готові (воювати в Україні-ред.) 1 листопада", - сказав TWZ генерал-лейтенант Кирило Буданов.

Він також додав, що північнокорейські війська використовуватимуть російську техніку і боєприпаси. Перший загін із 2 600 солдатів вирушить до курської області, де Україна створила плацдарм для ведення важких боїв. Куди попрямують інші північнокорейські війська, поки неясно, додав очільник ГУР. 

"У нас зараз немає повної картини", - сказав Буданов.

Нагадаємо

Джерела УНН повідомляли, що росія формує "особливий бурятський батальйон", укомплектований громадянами Північної Кореї. Орієнтовна кількість особового складу до трьох тисяч осіб. Повідомлялося, що цей батальйон ймовірно може бути залучений неподалік курська та суджі.

Також джерела повідомляли, що з позицій на кордоні брянської та курської областей росії вже втекли 18 військових з Північної Кореї.

КНДР готує контингент для війни проти України, говорив про це з США - Зеленський17.10.24, 16:17 • 12475 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
Головне управління розвідки України
Північна Корея
Кирило Буданов
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