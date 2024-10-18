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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Буданов: 11 тысяч северокорейских военных готовятся воевать в Украине с 1 ноября

Буданов: 11 тысяч северокорейских военных готовятся воевать в Украине с 1 ноября

Киев  •  УНН

18 октября 2024, 07:01  •  3026 просмотра

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Кирилл Буданов заявил, что 11 тысяч северокорейских пехотинцев проходят подготовку на востоке России для войны в Украине. Первый отряд из 2600 солдат отправится в курскую область 1 ноября.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что около 11 тысяч северокорейских пехотинцев проходят подготовку на востоке россии, чтобы воевать в Украине. Об этом он рассказал в комментарии изданию The War Zone, передает УНН

"Они будут готовы (воевать в Украине - ред.) 1 ноября", - сказал TWZ генерал-лейтенант Кирилл Буданов.

Он также добавил, что северокорейские войска будут использовать российскую технику и боеприпасы. Первый отряд из 2 600 солдат отправится в курскую область, где Украина создала плацдарм для ведения тяжелых боев. Куда направятся остальные северокорейские войска, пока неясно, добавил глава ГУР. 

"У нас сейчас нет полной картины", - сказал Буданов.

Напомним

Источники УНН сообщали, что россия формирует "особый бурятский батальон", укомплектованный гражданами Северной Кореи. Ориентировочное количество личного состава до трех тысяч человек. Сообщалось, что этот батальон вероятно может быть привлечен неподалеку от Курска и Суджи.

Также источники сообщали, что с позиций на границе брянской и курской областей россии уже сбежали 18 военных из Северной Кореи.

КНДР готовит контингент для войны против Украины, говорил об этом с США - Зеленский17 октября 2024, 13:17 • 10569 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
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