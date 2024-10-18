Буданов: 11 тысяч северокорейских военных готовятся воевать в Украине с 1 ноября

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что около 11 тысяч северокорейских пехотинцев проходят подготовку на востоке россии, чтобы воевать в Украине. Об этом он рассказал в комментарии изданию The War Zone, передает УНН.

"Они будут готовы (воевать в Украине - ред.) 1 ноября", - сказал TWZ генерал-лейтенант Кирилл Буданов.

Он также добавил, что северокорейские войска будут использовать российскую технику и боеприпасы. Первый отряд из 2 600 солдат отправится в курскую область, где Украина создала плацдарм для ведения тяжелых боев. Куда направятся остальные северокорейские войска, пока неясно, добавил глава ГУР.

"У нас сейчас нет полной картины", - сказал Буданов.

Напомним

Источники УНН сообщали, что россия формирует "особый бурятский батальон", укомплектованный гражданами Северной Кореи. Ориентировочное количество личного состава до трех тысяч человек. Сообщалось, что этот батальон вероятно может быть привлечен неподалеку от Курска и Суджи.

Также источники сообщали, что с позиций на границе брянской и курской областей россии уже сбежали 18 военных из Северной Кореи.

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