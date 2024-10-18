рф готовит военных из КНДР к войне против Украины на четырех полигонах - источники
Киев • УНН
россия готовит около 11 тыс. северокорейских солдат для участия в войне против Украины на четырех полигонах. Подготовка происходит в Хабаровске, Усурийске, Благовещенске и Владивостоке.
Российская армия готовит около 11 тыс. северокорейских солдат для участия в боевых действиях против Украины на четырех полигонах. Об этом УНН сообщили собственные источники.
Собеседник УНН сообщил, что россия готовит около 11 тыс. северокорейских солдат для привлечения их в войну рф против Украины на четырех полигонах.
Речь идет о полигонах в таких городах, как Хабаровск, Усурийск, Благовещенск, Владивосток
Дополнение
Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что около 11 тысяч северокорейских пехотинцев проходят подготовку на востоке россии, чтобы воевать в Украине.
Министре иностранных дел Андрей Сибига заявил, что речь идет не о наемниках из Северной Кореи, а о полноценных военных подразделениях, регулярных войсках КНДР для привлечения к войне против Украины.
Президент Зеленский заявлял, что КНДР готовит контингент для войны против Украины и он говорил об этом с США.