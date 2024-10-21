40 военных КНДР перемещены для привлечения к штурму на курщине - источники

Сейчас все 40 военнослужащих КНДР, которые находились на позициях в Хомутовском районе рф, перемещены в Льговский район Курской области для дальнейшего задействования в штурмовых действиях на Курщине. Об этом журналисту УНН сообщили источники в Главном управлении разведки.

Детали

"18 военнослужащих Северной Кореи, которые совершили попытку побега с позиций российских оккупационных войск в курской области, были задержаны россиянами в Комаричском районе Брянской области", - сообщил собеседник.

Как сообщают источники, около 40 военных инструкторов из Северной Кореи вместе с полсотней российских оккупантов находились на позициях в лесу в районе Колячек Хомутовского района Курской области.

"Установлено, что северокорейцы осуществляли обучение военнослужащих вс рф по использованию воздушных шаров в военных целях. Вместо этого военнослужащие вс рф обучали представителей Северной Кореи ведению современного пехотного боя с использованием опыта так называемой "сво", - сообщил источник.

Собеседник УНН отмечает, что после окончания курса обучения военнослужащие Северной Кореи были оставлены в лесном массиве в районе Колячек Хомутовского района на несколько дней без продуктов питания и без указаний относительно дальнейших планов и намерений. 14 октября часть северокорейцев решили самовольно покинуть позиции с целью поиска командования вс рф.

За двое суток, 16 октября, пропавшие с позиций военнослужащие были найдены и задержаны российскими оккупантами. Расстояние от места побега составляло около 60 километров.

Как сообщают источники, сейчас "все 40 военнослужащих КНДР, которые находились на позициях в Хомутовском районе, перемещены в Льговский район Курской области для дальнейшего задействования в штурмовых действиях на Курщине".

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Дополнение

Ранее председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко сообщал, что северокорейских военных, вероятно, в первую очередь перебросят на Курщину.

Как сообщали источники, рф готовит военных из КНДР к войне против Украины на четырех полигонах.

Министров иностранных дел Андрей Сибига заявлял, что речь идет не о наемниках из Северной Кореи, а о полноценных военных подразделениях, регулярных войсках КНДР для привлечения к войне против Украины.