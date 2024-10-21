40 военных КНДР перемещены для привлечения к штурму на курщине - источники

ukenru
Эксклюзив
Количество людей с инвалидностью выросло на 300 тысяч: безбарьерность остается вызовом для Украины
  •  24562 просмотра

Количество людей с инвалидностью выросло на 300 тысяч: безбарьерность остается вызовом для Украины

Эксклюзив
Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября
  •  126701 просмотра

Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября

Эксклюзив
Женщины-машинистки в столичном метро: одна уже проходит стажировку, еще четверо - учатся
19 октября 2024, 11:39  •  156712 просмотра

Женщины-машинистки в столичном метро: одна уже проходит стажировку, еще четверо - учатся

Эксклюзив
Сезон заморозков: автоинструктор рассказал, когда необходимо менять летние шины на зимние
18 октября 2024, 15:18  •  183932 просмотра

Сезон заморозков: автоинструктор рассказал, когда необходимо менять летние шины на зимние

Эксклюзив
Развитие производства и предпринимательской деятельности в громадах зависит также и от наличия рабочей силы - эксперт
18 октября 2024, 13:46  •  187085 просмотра

Развитие производства и предпринимательской деятельности в громадах зависит также и от наличия рабочей силы - эксперт

Где в мире самый дешевый и самый дорогой бензин: инфографика
18 октября 2024, 13:32  •  166573 просмотра

Где в мире самый дешевый и самый дорогой бензин: инфографика

Эксклюзив
Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин
18 октября 2024, 11:22  •  138768 просмотра

Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин

Эксклюзив
Для людей с инвалидностью: где на Киевщине старые многоквартирные дома обустроят подъемниками
18 октября 2024, 11:12  •  115263 просмотра

Для людей с инвалидностью: где на Киевщине старые многоквартирные дома обустроят подъемниками

Эксклюзив
Генпрокурор обязан подать в отставку, если ему хоть немного важна репутация Прокуратуры
18 октября 2024, 11:02  •  102732 просмотра

Генпрокурор обязан подать в отставку, если ему хоть немного важна репутация Прокуратуры

Эксклюзив
Экономист назвал риски для банковского сектора от легализации крипты
18 октября 2024, 08:08  •  100911 просмотра

Экономист назвал риски для банковского сектора от легализации крипты

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Вражеский обстрел Харькова: 12 человек получили ранения, повреждена инфраструктура

Вражеский обстрел Харькова: 12 человек получили ранения, повреждена инфраструктура

  •  104335 просмотра
В Киеве прогремел взрыв после предупреждения о вражеских БпЛА

В Киеве прогремел взрыв после предупреждения о вражеских БпЛА

  •  104596 просмотра
В Киеве упали обломки вражеских дронов: одному пострадавшему медики оказали помощь на месте

В Киеве упали обломки вражеских дронов: одному пострадавшему медики оказали помощь на месте

  •  65452 просмотра
21 октября: Всемирный день йододефицита, Международный день начос

21 октября: Всемирный день йододефицита, Международный день начос

  •  103670 просмотра
"От запроса без результата": НАБУ отметило 10-летие, однако целесообразность существования бюро остается дискуссионной

"От запроса без результата": НАБУ отметило 10-летие, однако целесообразность существования бюро остается дискуссионной

  •  111016 просмотра
публикации
Непоколебимая лояльность: почему глава НБУ не реагирует на нарушения своих подчиненных?

Непоколебимая лояльность: почему глава НБУ не реагирует на нарушения своих подчиненных?

  •  6907 просмотра
"От запроса без результата": НАБУ отметило 10-летие, однако целесообразность существования бюро остается дискуссионной

"От запроса без результата": НАБУ отметило 10-летие, однако целесообразность существования бюро остается дискуссионной

  •  111016 просмотра
НАБУ планирует потратить 7,5 млн грн на закупку ноутбуков - каждый по 40 тысяч

НАБУ планирует потратить 7,5 млн грн на закупку ноутбуков - каждый по 40 тысяч

18 октября 2024, 14:20  •  149970 просмотра
Время для обновления: почему главе НБУ стоит задуматься об обновлении команды

Время для обновления: почему главе НБУ стоит задуматься об обновлении команды

18 октября 2024, 10:11  •  152567 просмотра
АРМА сдвинулось с места: подписаны договоры о передаче в управление 434 вагонов из почти 21 тысячи

АРМА сдвинулось с места: подписаны договоры о передаче в управление 434 вагонов из почти 21 тысячи

18 октября 2024, 09:30  •  150671 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
21 октября: Всемирный день йододефицита, Международный день начос

21 октября: Всемирный день йододефицита, Международный день начос

  •  103670 просмотра
Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября

Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября
Эксклюзив

  •  126701 просмотра
Международный день ленивца, День авиадиспетчера, День работников пищевой промышленности Украины. Что еще можно отметить 20 октября

Международный день ленивца, День авиадиспетчера, День работников пищевой промышленности Украины. Что еще можно отметить 20 октября

20 октября 2024, 03:03  •  102942 просмотра
Евгений Клопотенко раскрыл секрет приготовления вкусных синабонов

Евгений Клопотенко раскрыл секрет приготовления вкусных синабонов

20 октября 2024, 01:55  •  101601 просмотра
Легендарный кофейный напиток осени: как приготовить пряный тыквенный латте

Легендарный кофейный напиток осени: как приготовить пряный тыквенный латте

19 октября 2024, 15:22  •  97367 просмотра
Актуальное
40 военных КНДР перемещены для привлечения к штурму на курщине - источники

40 военных КНДР перемещены для привлечения к штурму на курщине - источники

Киев  •  УНН

21 октября 2024, 07:36  •  5561 просмотра

Read in English

40 северокорейских военных перемещены в Льговский район Курской области. Ранее 18 из них пытались сбежать, но были задержаны россиянами.

Сейчас все 40 военнослужащих КНДР, которые находились на позициях в Хомутовском районе рф, перемещены в Льговский район Курской области для дальнейшего задействования в штурмовых действиях на Курщине. Об этом журналисту УНН сообщили источники в Главном управлении разведки.

Детали

"18 военнослужащих Северной Кореи, которые совершили попытку побега с позиций российских оккупационных войск в курской области, были задержаны россиянами в Комаричском районе Брянской области", - сообщил собеседник.

Как сообщают источники, около 40 военных инструкторов из Северной Кореи вместе с полсотней российских оккупантов находились на позициях в лесу в районе Колячек Хомутовского района Курской области.

"Установлено, что северокорейцы осуществляли обучение военнослужащих вс рф по использованию воздушных шаров в военных целях. Вместо этого военнослужащие вс рф обучали представителей Северной Кореи ведению современного пехотного боя с использованием опыта так называемой "сво", - сообщил источник.

Собеседник УНН отмечает, что после окончания курса обучения военнослужащие Северной Кореи были оставлены в лесном массиве в районе Колячек Хомутовского района на несколько дней без продуктов питания и без указаний относительно дальнейших планов и намерений. 14 октября часть северокорейцев решили самовольно покинуть позиции с целью поиска командования вс рф.

За двое суток, 16 октября, пропавшие с позиций военнослужащие были найдены и задержаны российскими оккупантами. Расстояние от места побега составляло около 60 километров.

Как сообщают источники, сейчас "все 40 военнослужащих КНДР, которые находились на позициях в Хомутовском районе, перемещены в Льговский район Курской области для дальнейшего задействования в штурмовых действиях на Курщине".

Совбез ООН сегодня соберется на заседание: обсудят поддержку КНДР россии в войне против Украины21 октября 2024, 05:52 • 9915 просмотров

Дополнение

Ранее председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко сообщал, что северокорейских военных, вероятно, в первую очередь перебросят на Курщину.

Как сообщали источники, рф готовит военных из КНДР к войне против Украины на четырех полигонах. 

Министров иностранных дел Андрей Сибига заявлял, что речь идет не о наемниках из Северной Кореи, а о полноценных военных подразделениях, регулярных войсках КНДР для привлечения к войне против Украины.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаНовости Мира
sovet-bezopasnosti-organizatsii-obedinennikh-natsiiСовет Безопасности Организации Объединенных Наций
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
severnaya-koreyaСеверная Корея
ukrainaУкраина