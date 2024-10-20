Північнокорейських військових, ймовірно, першочергово перекинуть на курщину - Тимочко
Київ • УНН
Голова Ради резервістів ЗСУ Іван Тимочко припускає, що північнокорейських військових першочергово відправлять на Курщину. Це дасть їм час на адаптацію та можливість Росії для політичного маневру.
Північнокорейських військових, які проходять підготовку до участі в бойових діях проти України, ймовірно, першочергово перекинуть на курщину.
Про це розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі телемарафону, передає УНН.
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Швидше за все, їх спробують використати в бойових діях на курщині. Це дасть певний період для їхньої адаптації. По-друге, це дасть можливість росії для політичного маневру, оскільки вони завжди можуть заявити, що північнокорейські війська - це як союзники, які допомагають вести бойові дії безпосередньо на території рф
Нагадаємо
російська армія готує близько 11 тис. північнокорейських солдатів для участі в бойових діях проти України на чотирьох полігонах. У цілях визначення розмірів головного убору, уніформи та взуття для північнокорейських солдатів, які прибувають у рф для участі в агресії проти України, росіяни застосовують анкетування корейською мовою.