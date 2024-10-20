Северокорейских военных, вероятно, в первую очередь перебросят на Курщину - Тимочко

Северокорейских военных, которые проходят подготовку к участию в боевых действиях против Украины, вероятно, в первую очередь перебросят на Курщину.

Об этом рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Скорее всего, их попытаются использовать в боевых действиях на Курщине. Это даст определенный период для их адаптации. Во-вторых, это даст возможность России для политического маневра, поскольку они всегда могут заявить, что северокорейские войска - это как союзники, которые помогают вести боевые действия непосредственно на территории РФ - сказал Тимочко.

Напомним,

российская армия готовит около 11 тыс. северокорейских солдатдля участия в боевых действиях против Украины на четырех полигонах. В целях определения размеров головного убора, униформы и обуви для северокорейских солдат, прибывающих в РФ для участия в агрессии против Украины, россияне сприменяют анкетирование на корейском языке.