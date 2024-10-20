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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 4476 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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В рф готують солдатів з кндр: щоб полегшити екіпірування, застосовують анкети корейською мовою

Київ • УНН

 • 41145 перегляди

Росія використовує анкети корейською мовою для визначення розмірів спорядження північнокорейських солдатів. Це полегшує екіпірування військових з КНДР, які прибувають для участі в агресії проти України.

В рф готують солдатів з кндр: щоб полегшити екіпірування, застосовують анкети корейською мовою

У цілях визначення розмірів головного убору, уніформи та взуття для північнокорейських солдатів, які прибувають у рф для участі в агресії проти України, росіяни застосовують анкетування корейською мовою.

Пише УНН із посиланням на пресслужбу Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Деталі

Від солдатів кндр, які їдуть на підтримку загарбницької війни рф проти України, російська сторона вимагає вказати розміри головного убору, уніформи та взуття. В Центрі стратегічних комунікацій повідомили, що мають у своєму розпорядженні анкету, яку рф використовує для вищезазначених  задач.

Для полегшення екіпірування росіяни підготували анкети корейською мовою для солдатів із кндр. Анкета містить інструкції російською та корейською мовами.

 – передає SPRAVDI.

Раніше Центр оприлюднив відео, як північнокорейських солдатів екіпірують у російське спорядження.

Північна Корея заявила, що за два дні мобілізувала майже півтора мільйона осіб16.10.24, 13:21 • 12016 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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