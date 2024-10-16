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MIM-104 Patriot

Північна Корея заявила, що за два дні мобілізувала майже півтора мільйона осіб

Київ • УНН

 • 12016 перегляди

Державні ЗМІ КНДР повідомили про вступ 1,4 млн молодих людей до армії через напружену ситуацію з Південною Кореєю. Це реакція на нібито провокаційне вторгнення безпілотників Сеулу, що призвело до загрози війни.

Північна Корея заявила, що за два дні мобілізувала майже півтора мільйона осіб

В середу, 16 жовтня, державні ЗМІ Північної Кореї заявили, що близько 1,4 мільйона молодих людей вступили до лав армії КНДР. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Йдеться насамперед про молодих людей, зокрема студентів та представників молодіжних ліг, які підписали петиції про вступ до армії. 

Офіційне інформаційне агентство KCNA наголошує, що всі вони сповнені рішучості боротися у "священній війні за знищення ворога зброєю революції". 

Доповнення

Раніше Пхеньян також звинуватив Сеул у надсиланні безпілотників до столиці КНДР. Окрім того, загострення між КНДР і Південною Кореєю спостерігається через повітряні кулі зі сміттям, які із травня Північна Корея надсилає через кордон.

У Пхеньяні підкреслюють, що запуски є відповіддю на повітряні кулі з антирежимною агітацією, які надсилають активісти з Півдня.

Якщо розпочнеться війна, Республіка Корея буде стерта з мапи. Оскільки вона хоче війни, ми готові покласти край її існуванню

– йдеться в заяві північнокорейської агенції ЦТАК.

Нагадаємо

Північна Корея без попередження підірвала частини дороги на північ від військової демаркаційної лінії з Південною Кореєю. Інцидент стався близько полудня і викликав занепокоєння серед південнокорейських військових.

США стурбовані повідомленнями про участь КНДР у війні в Україні15.10.24, 22:55 • 29179 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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