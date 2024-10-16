Северная Корея заявила, что за два дня мобилизовала почти полтора миллиона человек
Киев • УНН
Государственные СМИ КНДР сообщили о вступлении 1,4 млн молодых людей в армию из-за напряженной ситуации с Южной Кореей. Это реакция на якобы провокационное вторжение беспилотников Сеула, что привело к угрозе войны.
В среду, 16 октября, государственные СМИ Северной Кореи заявили, что около 1,4 миллиона молодых людей вступили в ряды армии КНДР. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Речь идет прежде всего о молодых людях, в частности студентах и представителях молодежных лиг, которые подписали петиции о вступлении в армию.
Официальное информационное агентство KCNA отмечает, что все они полны решимости бороться в «священной войне за уничтожение врага оружием революции».
Дополнение
Ранее Пхеньян также обвинил Сеул в отправке беспилотников в столицу КНДР. Кроме того, обострение между КНДР и Южной Кореей наблюдается из-за воздушных шаров с мусором, которые с мая Северная Корея отправляет через границу.
В Пхеньяне подчеркивают, что запуски являются ответом на воздушные шары с антирежимной агитацией, которые присылают активисты с Юга.
Если начнется война, Республика Корея будет стерта с карты. Поскольку она хочет войны, мы готовы положить конец ее существованию
Напомним,
Северная Корея без предупреждения взорвала части дороги к северу от военной демаркационной линии с Южной Кореей. Инцидент произошел около полудня и вызвал беспокойство среди южнокорейских военных.
США обеспокоены сообщениями об участии КНДР в войне в Украине15 октября 2024, 19:55 • 27241 просмотр