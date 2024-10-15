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США обеспокоены сообщениями об участии КНДР в войне в Украине

США обеспокоены сообщениями об участии КНДР в войне в Украине

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 19:55  •  2452 просмотра

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США выразили обеспокоенность относительно возможного участия северокорейских солдат в войне в Украине. Зеленский заявил о данных разведки, но кремль опроверг эти обвинения как «фейковые новости».

США выразили обеспокоенность из-за сообщений об участии северокорейских солдат в войне в Украине. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его разведывательные службы получили данные о «фактическом участии Северной Кореи в войне» и сообщили о передаче северокорейского персонала в вооруженные силы террористической страны.

В то же время, кремль решительно опроверг эти обвинения, назвав их «фейковыми новостями».

Северная Корея и россия договорились о взаимной обороне20 июня 2024, 12:08 • 25140 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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