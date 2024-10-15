США обеспокоены сообщениями об участии КНДР в войне в Украине
Киев • УНН
США выразили обеспокоенность относительно возможного участия северокорейских солдат в войне в Украине. Зеленский заявил о данных разведки, но кремль опроверг эти обвинения как «фейковые новости».
США выразили обеспокоенность из-за сообщений об участии северокорейских солдат в войне в Украине. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его разведывательные службы получили данные о «фактическом участии Северной Кореи в войне» и сообщили о передаче северокорейского персонала в вооруженные силы террористической страны.
В то же время, кремль решительно опроверг эти обвинения, назвав их «фейковыми новостями».
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