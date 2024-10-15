США стурбовані повідомленнями про участь КНДР у війні в Україні
Київ • УНН
США висловили занепокоєння щодо можливої участі північнокорейських солдатів у війні в Україні. Зеленський заявив про дані розвідки, але кремль спростував ці звинувачення як "фейкові новини".
США висловили стурбованість через повідомлення про участь північнокорейських солдатів у війні в Україні. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Цього тижня президент України Володимир Зеленський заявив, що його розвідувальні служби отримали дані про "фактичну участь Північної Кореї у війні" та повідомили про передачу північнокорейського персоналу до збройних сил терористичної країни.
Водночас, кремль рішуче спростував ці звинувачення, назвавши їх "фейковими новинами".
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