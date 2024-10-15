Північна Корея підірвала ділянки міжкорейської дороги на кордоні
Київ • УНН
Північна Корея без попередження підірвала частини дороги на північ від військової демаркаційної лінії з Південною Кореєю. Інцидент стався близько полудня і викликав занепокоєння серед південнокорейських військових.
Північна Корея підірвала ділянки міжкорейської дороги на кордоні з Південною Кореєю. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Інцидент стався близько полудня, коли частини дороги на північ від військової демаркаційної лінії, що розділяє дві країни, були підірвані.
У звіті наголошується, що це рішення було прийнято без попередження і викликало занепокоєння серед військових Південної Кореї.
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