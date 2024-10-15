Северная Корея взорвала участки межкорейской дороги на границе
Киев • УНН
Северная Корея без предупреждения взорвала части дороги к северу от военной демаркационной линии с Южной Кореей. Инцидент произошел около полудня и вызвал беспокойство среди южнокорейских военных.
Северная Корея взорвала участки межкорейской дороги на границе с Южной Кореей. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Инцидент произошел около полудня, когда части дороги к северу от военной демаркационной линии, разделяющей две страны, были взорваны.
В отчете отмечается, что это решение было принято без предупреждения и вызвало беспокойство среди военных Южной Кореи.
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