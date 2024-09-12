Северная Корея запустила баллистическую ракету в восточные воды

Северная Корея выпустила баллистическую ракету в сторону своих восточных вод. Об этом пишет AP, передает УНН.

Детали

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил в коротком заявлении, что запуск состоялся в четверг утром, но не предоставил никаких подробностей.

Это был первый запуск оружия Северной Кореей более чем за два месяца. Он состоялся через три дня после того, как северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал удвоить усилия, чтобы привести свои ядерные силы в полную готовность к бою с Соединенными Штатами и их союзниками.

Ким дал такое обещание, заявив, что Северная Корея сталкивается с «серьезной угрозой» из-за того, что он назвал «безрассудным расширением» возглавляемого США регионального военного блока, который сейчас превращается в ядерный.

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