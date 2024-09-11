Нидерланды осудили поставки иранских баллистических ракет рф и призвали к более жестким санкциям

Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп вызвал иранского посла из-за сообщения о поставках Ираном баллистических ракет россии. Он отметил, что Нидерланды решительно выступают за новые санкции ЕС. Об этом глава МИД Нидерландов написал в соцсети Х, сообщает УНН.

Нидерланды осуждают поставки баллистических ракет Ираном россии. Это серьезная эскалация, имеющая непосредственные последствия для безопасности Европы. Поэтому я вызвал иранского посла. - написал Каспар Велдкамп.

Глава МИД Нидерландов указал, новое иранское правительство заявляет, что стремится к более тесным связям с Европой. Любая форма поддержки российской агрессии против Украины абсолютно контрпродуктивна. "Нидерланды решительно выступают за новые, более жесткие санкции ЕС", - подчеркнул он.

Дополнение



По данным The Wall Street Journal, Иран передал России баллистические ракеты малой дальности, но количество и дата передачи в точности неизвестна. По данным Института изучения войны, Иран согласился на обмен, рассчитывая на истребители Су-35.

10 сентября США подтвердили поставки Ираном баллистических ракет россии и ввели санкции.



Как сообщил руководитель департамента военных преступлений Офиса Генерального прокурора Юрий Белоусов журналисту УНН, между Офисом Генпрокурора и международными партнерами происходит сотрудничество по выяснению, состоялась ли передача Ираном баллистических ракет России.

