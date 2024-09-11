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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Нидерланды осудили поставки иранских баллистических ракет рф и призвали к более жестким санкциям

Киев  •  УНН

11 сентября 2024, 14:19  •  12605 просмотра

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Министр иностранных дел Нидерландов вызвал иранского посла из-за поставок баллистических ракет россии. Нидерланды решительно выступают за новые, более жесткие санкции ЕС против Ирана.

Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп вызвал иранского посла из-за сообщения о поставках Ираном баллистических ракет россии. Он отметил, что Нидерланды решительно выступают за новые санкции ЕС. Об этом глава МИД Нидерландов написал в соцсети Х, сообщает УНН

Нидерланды осуждают поставки баллистических ракет Ираном россии. Это серьезная эскалация, имеющая непосредственные последствия для безопасности Европы. Поэтому я вызвал иранского посла. 

- написал Каспар Велдкамп.

Глава МИД Нидерландов указал, новое иранское правительство заявляет, что стремится к более тесным связям с Европой. Любая форма поддержки российской агрессии против Украины абсолютно контрпродуктивна. "Нидерланды решительно выступают за новые, более жесткие санкции ЕС", -  подчеркнул он. 

Дополнение 

По данным The Wall Street Journal, Иран передал России баллистические ракеты малой дальности, но количество и дата передачи в точности неизвестна. По данным Института изучения войны, Иран согласился на обмен, рассчитывая на истребители Су-35.

10 сентября США подтвердили поставки Ираном баллистических ракет россии и ввели санкции.

Как сообщил руководитель департамента военных преступлений Офиса Генерального прокурора Юрий Белоусов журналисту УНН, между Офисом Генпрокурора и международными партнерами происходит сотрудничество по выяснению, состоялась ли передача Ираном баллистических ракет России. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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