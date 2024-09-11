Нідерланди засудили постачання іранських балістичних ракет рф та закликали до жорсткіших санкцій ЄС
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Нідерландів викликав іранського посла через постачання балістичних ракет росії. Нідерланди рішуче виступають за нові, жорсткіші санкції ЄС проти Ірану.
Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп викликав іранського посла через повідомлення про постачання Іраном балістичних ракет росії. Він наголосив, що Нідерланди рішуче виступають за нові санкції ЄС . Про це очільник МЗС Нідерландів написав у соцмережі Х, повідомляє УНН.
Нідерланди засуджують постачання балістичних ракет Іраном росії. Це серйозна ескалація, що має безпосередні наслідки для безпеки Європи. Тому я викликав іранського посла.
Глава МЗС Нідерландів вказав, новий іранський уряд заявляє, що прагне тісніших зв'язків з Європою. Будь-яка форма підтримки російської агресії проти України абсолютно контрпродуктивна. "Нідерланди рішуче виступають за нові, жорсткіші санкції ЄС", - наголосив він.
Доповнення
За даними The Wall Street Journal, Іран передав росії балістичні ракети малої дальності, але кількість і дата передачі в точності невідома. За даними Інституту вивчення війни, Іран погодився на обмін, розраховуючи на винищувачі Су-35.
10 вересня США підтвердили постачання Іраном балістичних ракет росії та запровадили санкції.
Як повідомив керівник департаменту воєнних злочинів Офісу Генерального прокурора Юрій Бєлоусов журналісту УНН, між Офісом Генпрокурора та міжнародними партнерами відбувається співпраця щодо з’ясування, чи відбулась передача Іраном балістичних ракет росії.