Офіс Генпрокурора про можливу передачу Іраном ракет у рф: поки не маємо підтвердження

Між Офісом Генпрокурора та міжнародними партнерами відбувається співпраця щодо з’ясування, чи відбулась передача Іраном балістичних ракет росії. Про це повідомив керівник департаменту воєнних злочинів Офісу Генерального прокурора Юрій Бєлоусов журналісту УНН.

"Щодо балістичних ракет, ми поки не маємо підтвердження. Щодо дронів, безумовно, ми вже оголосили підозру іранському генералу, який в групі інструкторів...тобто ми впевнені щодо іранських дронів на 100%. Щодо іранських ракет, то у нас наразі немає підтвердження їх використання. Але виходячи з тої інформації, яка вже подається нашими партнерами міжнародними, то для мене суб'єктивно сумніву немає, що це могло бути", - сказав Бєлоусов.

Він зазначив, що якщо іранські балістичні ракети дійсно передані рф - це дуже прикрий факт буде.

"Іран має дуже потужні ракети різного радіуса дії. Якщо вони будуть передані, то без підтримки західних партнерів нам буде складно з цим справлятися. Ми розуміємо, що щоб збити одну ракету потрібно мати відповідні системи, які дорогі. Відповідно, якщо дійсно йде мова про дві сотні балістичних ракет, то ми маємо мати кілька сотень ракет-перехоплювачів", - зазначив Бєлоусов.

Він повідомив, що Офіс Генпрокурора буде далі збирати інформацію.

"Ми будемо працювати далі, збирати цю інформацію. Якщо вона буде підтверджуватися, будемо притягати до відповідальності навіть заочно, це також насправді важлива процедура", - сказав Бєлоусов.

Також він розповів, за яких умов, окрім застосування рф ракет, Україна зможе дізнатися про передачу іранських балістичних ракет.

"Ми можемо отримати інформацію з інших джерел, розвідувальних, від наших партнерів документальні (докази - ред.), які нам підтвердять або відео, фотоматеріали, що вони вже мають їх на складі", - сказав Бєлоусов.

На запитання, чи зараз відбувається співпраця з міжнародними партнерами щодо з'ясування, чи відбулась передача ракет рф, Бєлоусов відповів: "Так".

Доповнення

За даними The Wall Street Journal, Іран передав росії балістичні ракети малої дальності, але кількість і дата передачі в точності невідома. За даними Інституту вивчення війни, Іран погодився на обмін, розраховуючи на винищувачі Су-35.

7 вересня МЗС України висловило глибоке занепокоєння щодо можливої передачі Іраном балістичних ракет росії. Україна закликала Іран утриматися від передачі росії будь-яких видів озброєння та військової техніки та попереджає про можливі руйнівні наслідки для двосторонніх відносин.

8 вересня повідомлялося, що іранський депутат Ахмад Бахшайеш Ардестані підтвердив повідомлення ЗМІ про постачання Тегераном балістичних ракет до росії. Водночас речник Міністерства закордонних справ Ірану Нассер Канаані заперечує це.

До МЗС було викликано тимчасового повіреного у справах Ірану в Україні Шахріяра Амузегара та у жорсткій формі висловлено попередження про те, що підтвердження факту постачання Іраном балістичного озброєння росії матиме руйнівні та непоправні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин.

Вчора, 10 вересня речник МЗС Георгій Тихий, коментуючи можливу передачу Тегераном росії балістичних ракет, заявив, що всі опції, включно з розірванням дипломатичних відносин з Іраном є на столі в України.

США підтвердили постачання Іраном балістичних ракет росії та запроваджують санкції.