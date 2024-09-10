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В МЗС на столі всі опції щодо Ірану, включно з розірванням дипвідносин - Тихий

В МЗС на столі всі опції щодо Ірану, включно з розірванням дипвідносин - Тихий

Київ • УНН

 • 25881 перегляди

МЗС України попередило Іран про руйнівні наслідки у разі передачі балістичних ракет Росії. Всі опції, включно з розірванням дипломатичних відносин, розглядаються Києвом.

Всі опції, включно з розірванням дипломатичних відносин з Іраном є на столі в України. Про це заявив речник  МЗС Георгій Тихий під час брифінгу, коментуючи можливу передачу Тегераном росії балістичних ракет, передає кореспондент УНН.

Ви бачили активні заяви МЗС з цього приводу. Одна заява була ще в суботу, з приводу повідомлень, які були в інформаційному просторі про те, що Іран збирається чи може передати балістичні ракети

- сказав Тихий.

Він нагадав, що Україна висловила свою жорстку  позицію про те, що це може мати руйнівні наслідки для українсько-іранських відносин.

Я можу підтвердити, що наше попередження залишається в силі. Більше того вчора був викликаний до МЗС тимчасовий повірений Ірану в Україні і йому в жорсткій формі була донесена ця позиція про руйнівні наслідки. Я не буду уточнювати зараз, що мається на увазі під руйнівними наслідками, щоб не послаблювати дипломатичну позицію. Але можу сказати, що всі опції, включно з тою, яку ви назвали (розірванням дипломатичних відносин – ред.) є на столі

- сказав Тихий.

Він зазначив, що якщо дійсно відбулася ця передача, то відповідно будуть наступати наступні наслідки.

Якщо дійсно ця передача відбулася й факт такого застосування буде зафіксоване, а він, повірте стане відомий, якщо це відбулося, то відповідно будуть наступати наступні наслідки

- зазначив Тихий.

Тихий додав, що МЗС України проситиме міжнародних партнерів посилити тиск на Тегеран з метою збереження міжнародного миру та безпеки.

Дуже уважно слідкуємо за розвитком цих подій. Ви побачите кроки від МЗС у цьому напрямку

- додав речник.

Доповнення

7 вересня МЗС України висловило глибоке занепокоєння щодо можливої передачі Іраном балістичних ракет росії. Україна закликала Іран утриматися від передачі росії будь-яких видів озброєння та військової техніки та попереджає про можливі руйнівні наслідки для двосторонніх відносин.

8 вересня повідомлялося, що іранський депутат Ахмад Бахшайеш Ардестані підтвердив повідомлення ЗМІ про постачання Тегераном балістичних ракет до росії. Водночас речник Міністерства закордонних справ Ірану Нассер Канаані заперечує це.

До МЗС було викликано тимчасового повіреного у справах Ірану в Україні Шахріяра Амузегара та у жорсткій формі висловлено попередження про те, що підтвердження факту постачання Іраном балістичного озброєння росії матиме руйнівні та непоправні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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