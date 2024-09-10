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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В МИД на столе все опции по Ирану, включая разрыв дипотношений - Тихий

В МИД на столе все опции по Ирану, включая разрыв дипотношений - Тихий

Киев  •  УНН

10 сентября 2024, 17:46  •  2838 просмотра

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МИД Украины предупредил Иран о разрушительных последствиях в случае передачи баллистических ракет России. Все опции, включая разрыв дипломатических отношений, рассматриваются Киевом.

Все опции, включая разрыв дипломатических отношений с Ираном есть на столе у Украины. Об этом заявил спикер  МИД Георгий Тихий во время брифинга, комментируя возможную передачу Тегераном России баллистических ракет, передает корреспондент УНН.

Вы видели активные заявления МИД по этому поводу. Одно заявление было еще в субботу, по поводу сообщений, которые были в информационном пространстве о том, что Иран собирается или может передать баллистические ракеты

- сказал Тихий.

Он напомнил, что Украина выразила свою жесткую  позицию о том, что это может иметь разрушительные последствия для украинско-иранских отношений.

Я могу подтвердить, что наше предупреждение остается в силе. Более того вчера был вызван в МИД временный поверенный Ирана в Украине и ему в жесткой форме была донесена эта позиция о разрушительных последствиях. Я не буду уточнять сейчас, что имеется в виду под разрушительными последствиями, чтобы не ослаблять дипломатическую позицию. Но могу сказать, что все опции, включая ту, которую вы назвали (разрывом дипломатических отношений - ред.) есть на столе

- сказал Тихий.

Он отметил, что если действительно состоялась эта передача, то соответственно будут наступать следующие последствия.

Если действительно эта передача состоялась и факт такого применения будет зафиксирован, а он, поверьте станет известен, если это произошло, то соответственно будут наступать следующие последствия

- отметил Тихий.

Тихий добавил, что МИД Украины будет просить международных партнеров усилить давление на Тегеран с целью сохранения международного мира и безопасности.

Очень внимательно следим за развитием этих событий. Вы увидите шаги от МИД в этом направлении

- добавил спикер.

Дополнение

7 сентября МИД Украины выразил глубокую обеспокоенность относительно возможной передачи Ираном баллистических ракет России. Украина призвала Иран воздержаться от передачи России любых видов вооружения и военной техники и предупреждает о возможных разрушительных последствиях для двусторонних отношений.

8 сентября сообщалось, что иранский депутат Ахмад Бахшайеш Ардестани подтвердил сообщения СМИ о поставках Тегераном баллистических ракет в Россию. В то же время представитель Министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани отрицает это.

В МИД был вызван временный поверенный в делах Ирана в Украине Шахрияр Амузегар и в жесткой форме высказано предупреждение о том, что подтверждение факта поставки Ираном баллистического вооружения России будет иметь разрушительные и непоправимые последствия для украинско-иранских двусторонних отношений.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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