Офис Генпрокурора о возможной передаче Ираном ракет в рф: пока нет подтверждения

Между Офисом Генпрокурора и международными партнерами происходит сотрудничество по выяснению, состоялась ли передача Ираном баллистических ракет россии. Об этом сообщил руководитель департамента военных преступлений Офиса Генерального прокурора Юрий Белоусов журналисту УНН.

"Относительно баллистических ракет, мы пока не имеем подтверждения. По дронам, безусловно, мы уже объявили подозрение иранскому генералу, который в группе инструкторов...то есть мы уверены относительно иранских дронов на 100%. Что касается иранских ракет, то у нас пока нет подтверждения их использования. Но исходя из той информации, которая уже подается нашими партнерами международными, то для меня субъективно сомнения нет, что это могло быть", - сказал Белоусов.

Он отметил, что если иранские баллистические ракеты действительно переданы рф - это очень досадный факт будет.

"Иран имеет очень мощные ракеты разного радиуса действия. Если они будут переданы, то без поддержки западных партнеров нам будет сложно с этим справляться. Мы понимаем, что чтобы сбить одну ракету нужно иметь соответствующие системы, которые дорогие. Соответственно, если действительно идет речь о двух сотнях баллистических ракет, то мы должны иметь несколько сотен ракет-перехватчиков", - отметил Белоусов.

Он сообщил, что Офис Генпрокурора будет дальше собирать информацию.

"Мы будем работать дальше, собирать эту информацию. Если она будет подтверждаться, будем привлекать к ответственности даже заочно, это также на самом деле важная процедура", - сказал Белоусов.

Также он рассказал, при каких условиях, кроме применения рф ракет, Украина сможет узнать о передаче иранских баллистических ракет.

"Мы можем получить информацию из других источников, разведывательных, от наших партнеров документальные (доказательства - ред.), которые нам подтвердят или видео, фотоматериалы, что они уже имеют их на складе", - сказал Белоусов.

На вопрос, происходит ли сейчас сотрудничество с международными партнерами по выяснению, состоялась ли передача ракет рф, Белоусов ответил: "Да".

Дополнение

По данным The Wall Street Journal, Иран передал россии баллистические ракеты малой дальности, но количество и дата передачи в точности неизвестна. По данным Института изучения войны, Иран согласился на обмен, рассчитывая на истребители Су-35.

7 сентября МИД Украины выразил глубокую обеспокоенность относительно возможной передачи Ираном баллистических ракет России. Украина призвала Иран воздержаться от передачи России любых видов вооружения и военной техники и предупреждает о возможных разрушительных последствиях для двусторонних отношений.

8 сентября сообщалось, что иранский депутат Ахмад Бахшайеш Ардестани подтвердил сообщения СМИ о поставках Тегераном баллистических ракет в россию. В то же время представитель Министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани отрицает это.

В МИД был вызван временный поверенный в делах Ирана в Украине Шахрияр Амузегар и в жесткой форме высказано предупреждение о том, что подтверждение факта поставки Ираном баллистического вооружения россии будет иметь разрушительные и непоправимые последствия для украинско-иранских двусторонних отношений.

Вчера, 10 сентября спикер МИД Георгий Тихий, комментируя возможную передачу Тегераном России баллистических ракет, заявил, что все опции, включая разрыв дипломатических отношений с Ираном есть на столе у Украины.

США подтвердили поставки Ираном баллистических ракет россии и вводят санкции.