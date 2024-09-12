Північна Корея запустила балістичну ракету в східні води

Північна Корея випустила балістичну ракету в бік своїх східних вод. Про це пише AP, передає УНН.

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Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив у короткій заяві, що запуск відбувся в четвер вранці, але не надав жодних подробиць.

Це був перший запуск зброї Північною Кореєю більш ніж за два місяці. Він відбувся через три дні після того, як північнокорейський лідер Кім Чен Ин пообіцяв подвоїти зусилля, щоб привести свої ядерні сили в повну готовність до бою зі Сполученими Штатами та їхніми союзниками.

Кім дав таку обіцянку, заявивши, що Північна Корея стикається з "серйозною загрозою" через те, що він назвав "безрозсудним розширенням" очолюваного США регіонального військового блоку, який зараз перетворюється на ядерний.

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