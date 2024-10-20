В рф готовят солдат из кндр: чтобы облегчить экипировку, применяют анкеты на корейском языке

В целях определения размеров головного убора, униформы и обуви для северокорейских солдат, прибывающих в РФ для участия в агрессии против Украины, россияне применяют анкетирование на корейском языке.

Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Детали

От солдат кндр, которые едут на поддержку захватнической войны рф против Украины, российская сторона требует указать размеры головного убора, униформы и обуви. В Центре стратегических коммуникаций сообщили, что располагают анкетой, которую рф использует для вышеупомянутых задач.

Для облегчения экипировки россияне подготовили анкеты на корейском языке для солдат из КНДР. Анкета содержит инструкции на русском и корейском языках,