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В рф готовят солдат из кндр: чтобы облегчить экипировку, применяют анкеты на корейском языке

В рф готовят солдат из кндр: чтобы облегчить экипировку, применяют анкеты на корейском языке

Киев  •  УНН

20 октября 2024, 07:36  •  7473 просмотра

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Россия использует анкеты на корейском языке для определения размеров снаряжения северокорейских солдат. Это облегчает экипировку военных из КНДР, которые прибывают для участия в агрессии против Украины.

В целях определения размеров головного убора, униформы и обуви для северокорейских солдат, прибывающих в РФ для участия в агрессии против Украины, россияне применяют анкетирование на корейском языке.

Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Детали

От солдат кндр, которые едут на поддержку захватнической войны рф против Украины, российская сторона требует указать размеры головного убора, униформы и обуви. В Центре стратегических коммуникаций сообщили, что располагают анкетой, которую рф использует для вышеупомянутых  задач.

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Для облегчения экипировки россияне подготовили анкеты на корейском языке для солдат из КНДР. Анкета содержит инструкции на русском и корейском языках,

 - передает SPRAVDI.

Ранее Центр обнародовал видео, как северокорейских солдат экипируют в российское снаряжение.

Северная Корея заявила, что за два дня мобилизовала почти полтора миллиона человек16 октября 2024, 10:21 • 11651 просмотр

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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