В рф готовят солдат из кндр: чтобы облегчить экипировку, применяют анкеты на корейском языке
Киев • УНН
Россия использует анкеты на корейском языке для определения размеров снаряжения северокорейских солдат. Это облегчает экипировку военных из КНДР, которые прибывают для участия в агрессии против Украины.
В целях определения размеров головного убора, униформы и обуви для северокорейских солдат, прибывающих в РФ для участия в агрессии против Украины, россияне применяют анкетирование на корейском языке.
Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Детали
От солдат кндр, которые едут на поддержку захватнической войны рф против Украины, российская сторона требует указать размеры головного убора, униформы и обуви. В Центре стратегических коммуникаций сообщили, что располагают анкетой, которую рф использует для вышеупомянутых задач.
Для облегчения экипировки россияне подготовили анкеты на корейском языке для солдат из КНДР. Анкета содержит инструкции на русском и корейском языках,
Ранее Центр обнародовал видео, как северокорейских солдат экипируют в российское снаряжение.
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