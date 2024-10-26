"Це серйозно, і це викликає подальшу ескалацію": Шольц про відправлення військ КНДР до рф
Київ • УНН
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про серйозну ескалацію через присутність північнокорейських військових у Росії. За даними розвідки, на територію рф уже перекинуто близько 12 тисяч військовослужбовців КНДР.
Присутність північнокорейських солдатів у росії та їхня можлива участь у війні проти України - це серйозно, і спричиняє подальшу ескалацію нинішньої ситуації. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, передає УНН з посиланням на Le Monde.
Питання про перекидання північнокорейських солдатів до росії та їхнє можливе розміщення в Україні (...) викликає велику тривогу. Це серйозно, і це спричиняє подальшу ескалацію нинішньої ситуації
Шольц додав, що ця передача свідчить "про зростаюче занепокоєння російського президента".
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні необхідна рішучість від партнерів з огляду на нову роль Північної Кореї у підтримці росії. Зеленський зазначив, що путін боїться миру і саме тому шукає, як посилити агресію та залучити на фронт тепер і КНДР.
Зеленський повідомляв, що вже 27-28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані росією в Україні в бойових діях.
ГУР повідомляло, що чисельність перекинутих на Росію північнокорейських військових наразі становить близько 12 тисяч осіб, серед них - 500 офіцерів, зокрема три пхеньянські генерали.