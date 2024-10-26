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"Це серйозно, і це викликає подальшу ескалацію": Шольц про відправлення військ КНДР до рф

Київ • УНН

 • 54781 перегляди

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про серйозну ескалацію через присутність північнокорейських військових у Росії. За даними розвідки, на територію рф уже перекинуто близько 12 тисяч військовослужбовців КНДР.

"Це серйозно, і це викликає подальшу ескалацію": Шольц про відправлення військ КНДР до рф

Присутність північнокорейських солдатів у росії та їхня можлива участь у війні проти України - це серйозно, і спричиняє подальшу ескалацію нинішньої ситуації. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, передає УНН з посиланням на Le Monde.

Питання про перекидання північнокорейських солдатів до росії та їхнє можливе розміщення в Україні (...) викликає велику тривогу. Це серйозно, і це спричиняє подальшу ескалацію нинішньої ситуації

- заявив глава уряду німецьким ЗМІ під час візиту до Індії.

Шольц додав, що ця передача свідчить "про зростаюче занепокоєння російського президента".

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні необхідна рішучість від партнерів з огляду на нову роль Північної Кореї у підтримці росії. Зеленський зазначив, що путін боїться миру і саме тому шукає, як посилити агресію та залучити на фронт тепер і КНДР.

Зеленський повідомляв, що вже 27-28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані росією в Україні в бойових діях.

ГУР повідомляло, що чисельність перекинутих на Росію північнокорейських військових наразі становить близько 12 тисяч осіб, серед них - 500 офіцерів, зокрема три пхеньянські генерали. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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