Україна буде змушена воювати проти Північної Кореї в Європі – Зеленський
Київ • УНН
Президент України попередив про можливу появу північнокорейських військових у війні проти України. Зеленський закликав партнерів посилити підтримку та тиск на рф для запобігання ескалації конфлікту.
Вже днями солдати КНДР можуть бути на полі бою проти України. Про це президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні, пише УНН.
В москві налаштовані на продовження агресії. Більше нічого вони там не хочуть. І саме тому вони намагаються збільшити їхнє оборонне виробництво, і саме за рахунок обходу санкцій. І саме тому беруть у спільники все більше Північну Корею, і вже днями їхні солдати можуть бути на полі бою проти України. Україна змушена буде у Європі фактично воювати проти Північної Кореї. Це умови, коли відсутність більш сильних рішень партнерів на підтримку України тільки спонукає путіна вкладатись далі в терор
Президент додав, що світ може зупинити розгортання війни, але для цього потрібні конкретні кроки. Україна надала їх в Плані перемоги.
Це те, що не дозволить винуватцям війни стати ще більш агресивними. Ми очікуємо необхідного більшого тиску на росію. Ми очікуємо більшої підтримки для України. І це буде справедливо
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Він зазначив, що наступний тиждень буде часом активної роботи з партнерами заради підтримки наших воїнів на фронті та заради нашої стратегії примусу росії до завершення війни. За його словами, Україна готує важливі сигнали підтримки.
Нагадаємо
Як повідомляє The New York Times, до понеділка у курську область рф прибуде 5 тисяч північнокорейських військових з елітного підрозділу. Наразі невідомо, яку роль вони відіграватимуть у бойових діях проти України.
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