Україна буде змушена воювати проти Північної Кореї в Європі – Зеленський

Вже днями солдати КНДР можуть бути на полі бою проти України. Про це президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні, пише УНН.

В москві налаштовані на продовження агресії. Більше нічого вони там не хочуть. І саме тому вони намагаються збільшити їхнє оборонне виробництво, і саме за рахунок обходу санкцій. І саме тому беруть у спільники все більше Північну Корею, і вже днями їхні солдати можуть бути на полі бою проти України. Україна змушена буде у Європі фактично воювати проти Північної Кореї. Це умови, коли відсутність більш сильних рішень партнерів на підтримку України тільки спонукає путіна вкладатись далі в терор