"Китаю це зовсім не сподобається": Пекін стурбований північнокорейськими військами в росії - FT

Ще до того, як Кім Чен Ин відправив війська для підтримки війни росії проти України, з'явилися ознаки того, що головний покровитель Північної Кореї, Китай, був незадоволений поглибленням зв'язків його режиму з москвою, пише Financial Times, передає УНН.

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У листі минулого тижня, який було сприйнято як сигнал зростаючого невдоволення Пекіна, глава КНР Сі Цзіньпін подякував Кіму за вітальне послання з нагоди 75-ї річниці заснування комуністичного Китаю, але опустив традиційну згадку про Північну Корею як "дружню сусідню країну".

Кім, як вказує видання, схоже, не зніяковів. Цього тижня західні союзники повідомили, що Північна Корея відправила понад 12 000 солдатів, замаскованих під етнічні меншини з Сибіру, для участі в бойових діях на передовій лінії росії, що, за словами аналітиків, тільки посилить занепокоєння Пекіна з приводу дедалі тісніших військових зв'язків його сусідів.

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"Розгортання північнокорейських військ - це драматичний крок, і Китаю це зовсім не сподобається", - сказав Андрій Ланьков, експерт з Північної Кореї з Університету Кукмін в Сеулі.

Для Китаю розгортання - різка ескалація партнерства, яке поглибилося після повномасштабного вторгнення москви в Україну у 2022 році, але раніше здебільшого обмежувалося боєприпасами, - загрожує дестабілізувати крихкий баланс сил на Корейському півострові, пише видання.

Тісніші російсько-північнокорейські зв'язки також можуть підштовхнути США, Японію і Південну Корею до зміцнення свого військового союзу в Східній Азії, який Пекін уже розглядає як спрямований на стримування його зростаючої могутності.

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Пекін хоче за всяку ціну уникнути повторення перших років холодної війни, коли Радянський Союз, Північна Корея і Китай утворили "північний трикутник", який протистояв "південному трикутнику" Південної Кореї, Японії та США, заявили китайські вчені.

"Ситуація Китаю зараз дійсно складна, це справжня дилема, - сказав Чжу Фен, виконавчий декан Школи міжнародних досліджень Нанкінського університету. - З одного боку, ми не хочемо бачити повернення холодної війни до Східної Азії. З іншого боку, США намагаються зміцнити солідарність із Південною Кореєю та Японією".

Головний секретар кабінету міністрів Японії Йосімаса Хаясі в п'ятницю заявив, що ескалація російсько-північнокорейського співробітництва "глибоко турбує" і "погіршить ситуацію в Україні та вплине на безпеку регіону навколо Японії".

Обережність Китаю, як зазначає видання, була очевидна з квітня, коли він відправив одного зі своїх найвисокопоставленіших чиновників Чжао Лецзі до Пхеньяна. Хоча обидві сторони не розкривали подробиць переговорів, аналітики заявили, що Пекін незадоволений перспективою втрати впливу на Північну Корею, яку він розглядає як найважливішу буферну державу проти Південної Кореї, яку підтримують США.

У червні Кім пішов далі, погодивши з путіним стратегічне партнерство, яке містило пункт про взаємодопомогу в разі агресії проти однієї зі сторін, що підписали документ, - крок, який викликав глибоке занепокоєння у Китаю.

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Наступного місяця посол Китаю в Північній Кореї не був присутній на липневих урочистостях у Пхеньяні, присвячених закінченню Корейської війни, попри те, що цього року дві країни відзначили 75-річчя дипломатичних відносин.

Міністерство закордонних справ Китаю в четвер заявило, що Пекін "не обізнаний про відповідну ситуацію", коли його запитали про рішення Пхеньяна відправити війська.

Побоювання Китаю, як вважає Шень Дінглі, професор міжнародних відносин із Шанхаю, включають у себе "можливість опинитися втягнутим у конфлікт, якщо участь північнокорейських військ у війні проти України зробить азіатську країну - єдиного військового партнера Пекіна - законною метою для Києва".

"У Китаю є договірне зобов'язання захищати Північну Корею, - сказав Шень. - Якщо Північна Корея зазнає нападу, Китай юридично зобов'язаний відправити свої війська і [за необхідності] використовувати всі засоби для захисту Північної Кореї".

Деякі військові аналітики висловили занепокоєння тим, що внесок Північної Кореї у військові зусилля росії може означати, що Пхеньян отримав відповідне зобов'язання від москви втрутитися в конфлікт на Корейському півострові - перспектива, яка стривожить Пекін.

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Але Ланьков сказав, що така можливість залишається "вкрай малоймовірною".

"Північнокорейці роблять це заради грошей, військових технологій і бойового досвіду, а не з почуття солідарності з росією, - сказав він. - росія не збирається вплутуватися в неприємності тільки з вдячності Кім Чен Ину".

Китай також занепокоєний тим, що росія допомагає Північній Кореї вдосконалювати її ядерний потенціал, що може прискорити гонку озброєнь у регіоні, сказав Чень Ці з Інституту міжнародних відносин Університету Цінхуа в Пекіні. Кім відвідав російський космодром "Восточний", найбільш передовий у країні космодром для запуску космічних ракет, минулого року.

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Але Чень скептично поставився до того, що росія віддаватиме пріоритет відносинам із Північною Кореєю, а не з Китаєм, на який москва розраховувала в плані економічної та геополітичної підтримки з моменту свого повномасштабного вторгнення в Україну.

Деякі аналітики кажуть, що Пекін, можливо, терпить постачання північнокорейської зброї в росію, щоб послабити тиск і самому надавати пряму військову допомогу.

Чжеу Чу, очільник китайського центру в Корейському дослідницькому інституті національної безпеки в Сеулі, сказав: "Пекін, можливо, потай радий, що росія надає економічну допомогу Північній Кореї замість Китаю", тоді як власне внутрішнє зростання Китаю відстає.

"Китай залишається біля керма, тому що в кінцевому підсумку він контролює обидві країни, - сказав Ланьков, маючи на увазі залежність Пхеньяна від допомоги Пекіна. - Якби Китай хотів покласти край цьому абсурду, як він його бачить, він міг би це зробити".