Для КНДР допомога росії є "обкаткою" до протистояння з Південною Кореєю - ЦПД РНБО
Київ • УНН
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України вважає, що КНДР надає військову допомогу росії для обкатки своїх солдат. Це перший етап підготовки до можливого протистояння з Південною Кореєю.
КНДР надає допомогу росії у тому числі для "обкатки" своїх солдат для подальшого протистояння з Південною Кореєю, вважає керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, пише УНН.
Для кндр допомога росії військовими, окрім заробітку на цьому, також є обкаткою своїх солдат в умовах сучасної війни для подальшого протистояння з Південною Кореєю. Курщина і участь у боях там стане першим етапом цієї обкатки
Нагадаємо
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Голова ГУР МО України Кирило Буданов повідомив, що перші військові з Північної Кореї можуть прибути в Курську область вже 23 жовтня.