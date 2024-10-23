Для КНДР помощь россии является "обкаткой" к противостоянию с Южной Кореей - ЦПД СНБО
Киев • УНН
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины считает, что КНДР предоставляет военную помощь россии для обкатки своих солдат. Это первый этап подготовки к возможному противостоянию с Южной Кореей.
КНДР оказывает помощь россии в том числе для "обкатки" своих солдат для дальнейшего противостояния с Южной Кореей, считает руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, пишет УНН.
Для кндр помощь россии военными, кроме заработка на этом, также является обкаткой своих солдат в условиях современной войны для дальнейшего противостояния с Южной Кореей. Курщина и участие в боях там станет первым этапом этой обкатки
Напомним
Президент Украины сообщил о подготовке двух бригад по 6 тысяч военных из КНДР в россии. Зеленский призвал мир жестко отреагировать на это вмешательство Северной Кореи в войну в Европе.
Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов сообщил, что первые военные из Северной Кореи могут прибыть в Курскую область уже 23 октября.