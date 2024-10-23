Для КНДР помощь россии является "обкаткой" к противостоянию с Южной Кореей - ЦПД СНБО

КНДР оказывает помощь россии в том числе для "обкатки" своих солдат для дальнейшего противостояния с Южной Кореей, считает руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, пишет УНН.

Для кндр помощь россии военными, кроме заработка на этом, также является обкаткой своих солдат в условиях современной войны для дальнейшего противостояния с Южной Кореей. Курщина и участие в боях там станет первым этапом этой обкатки