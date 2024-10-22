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Перші війська КНДР можуть з’явитись на курському напрямку вже завтра - Буданов

Київ • УНН

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Голова ГУР МО України повідомив, що перші північнокорейські війська можуть з'явитися на курському напрямку вже завтра. Вони допомагатимуть захищати Курську область від ЗСУ, але їх кількість та екіпірування поки невідомі.

Перші війська КНДР можуть з’явитись на курському напрямку вже завтра - Буданов

Перші військові з Північної Кореї можуть прибути в Курську область вже 23 жовтня. Вони будуть допомагати російській армії. Про це заявив голова ГУР МО України Кирило Буданов, повідомляє УНН з посиланням на The War Zone.

Деталі

За словами Буданова, очікується, що перші північнокорейські війська прибудуть до Курської області вже завтра, 23 жовтня. Вони будуть допомагати захистити Курську область від ЗСУ.

"Перші підрозділи ми чекаємо завтра на Курському напрямку", - сказав виданню Буданов.

Він зауважив, що наразі невідомо, скільки їх буде і як вони будуть екіпіровані.

"Побачимо через пару днів", - додав він.

Нагадаємо

Президент України повідомив про підготовку двох бригад по 6 тисяч військових з КНДР у росії. Зеленський закликав світ жорстко відреагувати на це втручання Північної Кореї у війну в Європі.

Також зазначається, що  Північна Корея направила пілотів-винищувачів до владивостока для потенційної допомоги росії у війні з Україною. Це може бути пов'язано з нестачею російських пілотів та постачанням літаків до КНДР.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВійнаПолітика
Головне управління розвідки України
Північна Корея
Кирило Буданов
Володимир Зеленський
Україна
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