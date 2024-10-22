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КНДР відправила до росії пілотів винищувачів для можливої участі у війні - ЗМІ

Київ • УНН

 • 31872 перегляди

Північна Корея направила пілотів-винищувачів до владивостока для потенційної допомоги росії у війні з Україною. Це може бути пов'язано з нестачею російських пілотів та постачанням літаків до КНДР.

КНДР відправила до росії пілотів винищувачів для можливої участі у війні - ЗМІ

За повідомленнями ЗМІ, Північна Корея відправила пілотів винищувачів до росії для потенційної допомоги у війні з Україною на тлі нестачі російських пілотів. Про це пише видання Newsweek з посиланням на південнокорейського високопосадовця, передає УНН.

Деталі

Північна Корея, яка, як повідомляється, відправила сухопутні війська для участі у війні росії проти України, також, імовірно, відправила пілотів-винищувачів, які можуть літати на російських військових літаках. Урядовий чиновник у Південній Кореї заявив, що минулого місяця Північна Корея відправила пілотів-винищувачів до російського владивостока.

Припускається, що вони можуть тренуватися на російських літаках, що також постачаються до Північної Кореї. Але не виключено, що росія, яка втратила багато пілотів під час війни, звернулася за допомогою до Північної Кореї.

Видання зазначає, що пілоти з Північної Кореї були задіяні у війні у В'єтнамі. Вони також діяли в Сирії та Єгипті під час війни Судного дня 1973 року.

Нагадаємо

Президент України повідомив про підготовку двох бригад по 6 тисяч військових з КНДР у росії. Зеленський закликав світ жорстко відреагувати на це втручання Північної Кореї у війну в Європі. У Сполучених Штатах попередили, що відправлення Північною Кореєю військ для підтримки росії у війні в Україні була б небезпечним розвитком подій.

Водночас генсек НАТО Марк Рютте заявив про відсутність доказів участі північнокорейських солдатів у бойових діях в Україні.

Зафіксовано прибуття військових із КНДР на військову базу рф - ASTRA22.10.24, 14:11 • 16659 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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