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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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КНДР отправила в россию пилотов истребителей для возможного участия в войне - СМИ

КНДР отправила в россию пилотов истребителей для возможного участия в войне - СМИ

Киев  •  УНН

22 октября 2024, 17:26  •  7227 просмотра

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Северная Корея направила пилотов-истребителей во владивосток для потенциальной помощи россии в войне с Украиной. Это может быть связано с нехваткой российских пилотов и поставкой самолетов в КНДР.

По сообщениям СМИ, Северная Корея отправила пилотов истребителей в россию для потенциальной помощи в войне с Украиной на фоне нехватки российских пилотов. Об этом пишет издание Newsweek со ссылкой на южнокорейского чиновника, передает УНН.

Детали

Северная Корея, которая, как сообщается, отправила сухопутные войска для участия в войне россии против Украины, также, вероятно, отправила пилотов-истребителей, которые могут летать на российских военных самолетах. Правительственный чиновник в Южной Корее заявил, что в прошлом месяце Северная Корея отправила пилотов-истребителей в российский владивосток.

Предполагается, что они могут тренироваться на российских самолетах, которые также поставляются в Северную Корею. Но не исключено, что россия, которая потеряла много пилотов во время войны, обратилась за помощью к Северной Корее.

Издание отмечает, что пилоты из Северной Кореи были задействованы в войне во Вьетнаме. Они также действовали в Сирии и Египте во время войны Судного дня 1973 года.

Напомним

Президент Украины сообщил о подготовке двух бригад по 6 тысяч военных из КНДР в россии. Зеленский призвал мир жестко отреагировать на это вмешательство Северной Кореи в войну в Европе. В Соединенных Штатах предупредили, что отправка Северной Кореей войск для поддержки россии в войне в Украине была бы опасным развитием событий.

В то же время генсек НАТО Марк Рютте заявил об отсутствии доказательств участия северокорейских солдат в боевых действиях в Украине.

Зафиксировано прибытие военных из КНДР на военную базу рф - ASTRA22 октября 2024, 11:11 • 13731 просмотр

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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