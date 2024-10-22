Вашингтон: відправка Північною Кореєю військ в Україну буде "небезпечним" кроком

У Сполучених Штатах попередили, що відправлення Північною Кореєю військ для підтримки росії у війні в Україні була б небезпечним розвитком подій. Посол США в ООН Роберт Вуд заявив, що це поглиблює військові зв'язки між КНДР і росією, і наразі тривають консультації з союзниками про наслідки цього кроку. Про це УНН повідомляє із посиланням на France 24.

Ми бачили повідомлення про те, що КНДР направила і готується направити додаткові сили в Україну, щоб воювати разом із росією. Якщо це правда, то це небезпечний і вкрай тривожний розвиток подій і очевидне поглиблення військових відносин між КНДР і росією