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Вашингтон: відправка Північною Кореєю військ в Україну буде "небезпечним" кроком

Київ • УНН

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США попередили про небезпеку відправки Північною Кореєю військ для підтримки росії в Україні. КНДР може направити до 12 000 солдатів, включаючи 1500 спецпризначенців.

Вашингтон: відправка Північною Кореєю військ в Україну буде "небезпечним" кроком

У Сполучених Штатах попередили, що відправлення Північною Кореєю військ для підтримки росії у війні в Україні була б небезпечним розвитком подій. Посол США в ООН Роберт Вуд заявив, що це поглиблює військові зв'язки між КНДР і росією, і наразі тривають консультації з союзниками про наслідки цього кроку. Про це УНН повідомляє із посиланням на France 24.

Ми бачили повідомлення про те, що КНДР направила і готується направити додаткові сили в Україну, щоб воювати разом із росією. Якщо це правда, то це небезпечний і вкрай тривожний розвиток подій і очевидне поглиблення військових відносин між КНДР і росією

- заявив Вуд під час виступу у Радбезі ООН.

рф готує військових з КНДР до війни проти України на чотирьох полігонах - джерела18.10.24, 15:15 • 18850 переглядiв

"Ми проводимо консультації з нашими союзниками і партнерами про наслідки такого драматичного кроку", - додав він.

Нагадаємо

У п'ятницю шпигунське агентство Сеула повідомило, що Північна Корея вирішила спрямувати "великомасштабне" угруповання військ для підтримки війни москви в Україні, причому 1500 спецпризначенців уже перебувають на Далекому Сході росії і проходять підготовку.

За оцінками агентства, загалом Північна Корея може направити близько 12 000 солдатів.

Державний департамент США "поки не в змозі підтвердити ці повідомлення і те, наскільки вони точні", - заявив у понеділок заступник прессекретаря Ведант Патель.

Посланець Франції в ООН Ніколя де Рів'єр заявив у Раді Безпеки ООН, що розміщення північнокорейських солдатів буде подальшою ескалацією. Він додав, що "зростаюча підтримка Пхеньяном російських військових зусиль викликає серйозну тривогу".

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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