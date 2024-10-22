Вашингтон: відправка Північною Кореєю військ в Україну буде "небезпечним" кроком
Київ • УНН
США попередили про небезпеку відправки Північною Кореєю військ для підтримки росії в Україні. КНДР може направити до 12 000 солдатів, включаючи 1500 спецпризначенців.
У Сполучених Штатах попередили, що відправлення Північною Кореєю військ для підтримки росії у війні в Україні була б небезпечним розвитком подій. Посол США в ООН Роберт Вуд заявив, що це поглиблює військові зв'язки між КНДР і росією, і наразі тривають консультації з союзниками про наслідки цього кроку. Про це УНН повідомляє із посиланням на France 24.
Ми бачили повідомлення про те, що КНДР направила і готується направити додаткові сили в Україну, щоб воювати разом із росією. Якщо це правда, то це небезпечний і вкрай тривожний розвиток подій і очевидне поглиблення військових відносин між КНДР і росією
рф готує військових з КНДР до війни проти України на чотирьох полігонах - джерела18.10.24, 15:15 • 18850 переглядiв
"Ми проводимо консультації з нашими союзниками і партнерами про наслідки такого драматичного кроку", - додав він.
Нагадаємо
У п'ятницю шпигунське агентство Сеула повідомило, що Північна Корея вирішила спрямувати "великомасштабне" угруповання військ для підтримки війни москви в Україні, причому 1500 спецпризначенців уже перебувають на Далекому Сході росії і проходять підготовку.
За оцінками агентства, загалом Північна Корея може направити близько 12 000 солдатів.
Державний департамент США "поки не в змозі підтвердити ці повідомлення і те, наскільки вони точні", - заявив у понеділок заступник прессекретаря Ведант Патель.
Посланець Франції в ООН Ніколя де Рів'єр заявив у Раді Безпеки ООН, що розміщення північнокорейських солдатів буде подальшою ескалацією. Він додав, що "зростаюча підтримка Пхеньяном російських військових зусиль викликає серйозну тривогу".
Використання військ КНДР в Україні це "червона лінія": у конгресі США закликали Байдена відреагувати19.10.24, 04:03 • 64313 переглядiв